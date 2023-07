Premier Mateusz Morawiecki w sobotę rano odwiedził Zakłady Mechaniczne "Bumar Łabędy" S.A. w Gliwicach. Podczas swojego wystąpienia premier mówił o tym, że niemal od dwóch lat reżim Alaksandra Łukaszenki i Władimira Putina wykorzystuje migrantów do forsowania polskiej granicy. - Teraz sytuacja staje się jeszcze groźniejsza. Mamy informację, że ponad 100 najemników Grupy Wagnera przesunęło się w kierunku Przesmyku Suwalskiego niedaleko Grodna na Białorusi - powiedział.

Morawiecki o wagnerowcach na Białorusi: Krok do dalszego ataku hybrydowego

Szef rządu przekazał, że "jest to krok do dalszego ataku hybrydowego na polskie terytorium". Wskazywał, że wagnerowcy prawdopodobnie będą przebrani za białoruskich strażników granicznych i "będą pomagali nielegalnym imigrantom przedostać się na terytorium Polski, zdestabilizować Polskę, ale przypuszczalnie będą się też starali przeniknąć do Polski, udając nielegalnych imigrantów, a to stwarza dodatkowe ryzyka" - kontynuował.

Wagnerowcy przy granicy Polski. Media: Akcja w okolicy przesmyku suwalskiego

Szef rządu nie omieszkał wykorzystać okazji do przytyku w stronę swoich przeciwników politycznych. Powiedział, że obóz Prawa i Sprawiedliwości wskazywał często na ryzyko wiążące się z agresywną rosyjską polityką. - Tymczasem nasi przeciwnicy polityczni, Platforma Obywatelska, chciała dogadać się z Rosją taką, jaka ona jest - powiedział, przytaczając słowa Donalda Tuska z 2014 roku po ataku Rosji na Krym.

- Przypominam te słowa, ponieważ mamy do czynienia z bardzo niebezpiecznym człowiekiem, z bardzo niebezpieczną formacją polityczną, która ręka w rękę z Niemcami zgadzała się na budowę tego sojuszu rosyjsko-niemieckiego opartego o gaz i współpracę gospodarczą. Widzimy, do czego to doprowadziło - kontynuował. - Przestrzegaliśmy przed tym cały czas. Ale staramy się również budować siłę polskiej armii, modernizować polską armię, odbudowywać siłę polskiego przemysłu zbrojeniowego - dodał.

Żaryn o zagrożeniu ze strony wagnerowców: Na razie jest dużo zastraszania

Wagnerowcy szykują prowokacje na granicy. Media: Mają doświadczenie w działalności przemytniczej

Portal Sprotyw, który utworzyły Siły Operacji Specjalnych Ukrainy, informował, że w piątek stu najemników Grupy Wagnera znalazło się w okolicy "przesmyku suwalskiego". Jak informowano, mają oni tam zorganizować prowokacje na granicy z Polską i Litwą. Według ukraińskich doniesień "mają oni doświadczenie w działalności przemytniczej, w tym przemycie imigrantów". W piątek litewski wiceminister spraw wewnętrznych Arnoldas Abramavičius informował, że Litwa i Polska rozważają zamknięcie granicy z Białorusią.