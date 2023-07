Senyszyn złożyła wniosek o odrzucenie projektu "Chrońmy dzieci". Terlecki: Brzydzę się wziąć do ręki

Sejm rozpoczął w piątek prace nad obywatelskim projektem ustawy "Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców", który ma uchronić dzieci i młodzież przed rzekomą "seksualizacją". Jest to de facto trzecie podejście do projektu Lex Czarnek - w obu przypadkach chodzi o to, by uniemożliwić organizacjom pozarządowym prowadzenie zajęć w szkołach, przy okazji przyklejając działaczom łatkę deprawatorów.

Forsowana przez Ministra Edukacji i Nauki ustawa została dwukrotnie zawetowana przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Obywatelskość projektu jest również mętna. Pełnomocniczką komitetu została bowiem radna PiS ze Stalowej Woli. Pierwszy podpis złożyła zaś marszałkini Sejmu Elżbieta Witek, która zachwalała projekt na wspólnej konferencji z Jarosławem Kaczyńskim.

W pierwszym czytaniu poparcie dla projektu wyraził rzecz jasna klub Prawa i Sprawiedliwości. Koalicja Obywatelska przekonywała natomiast, że najlepszą drogą do zapobieżenia seksualizacji dzieci jest rzetelna edukacja seksualna.

Joanna Senyszyn w imieniu koła Lewicy Demokratycznej wnosiła o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. - Tym razem projekt ma oszukańczą nazwę "Chrońmy dzieci". Naprawdę dzieci trzeba chronić przed klerykalno-prawicową, sprzeczną z konstytucją, pozbawioną naukowych podstaw edukacją wprowadzaną przez Czarnka. Dzieci i młodzież mają prawo do rzetelnej edukacji seksualnej, bo to prawo człowieka, dostosowanej do ich możliwości i percepcji. Zamiast tego dostają przygotowanie do życia w rodzinie, chociaż powszechnie wiadomo, że seks uprawia się nie tylko, a nawet nie głównie w rodzinie - mówiła posłanka.

Tłumaczyła przy tym, że organizacje pozarządowe nie przedstawiają dzieciom materiałów "o charakterze seksualnym lub przemocowym", a uczą tolerancji, równego traktowania i ochrony przed przemocą. - To na katechezie dochodzi do seksualizacji dzieci, opowiadania bajek, negowania naukowych faktów, przekazywania obsesji seksualnych kleru, nietolerancji wobec nieheteronormatywnych uczniów, dyskryminacji kobiet i ateistów - grzmiała.

Senyszyn przypomniała również o głośnym spektaklu, który odbył się w trakcie tegorocznych rekolekcji. - W Toruniu podczas tegorocznych rekolekcji prezentowano dzieciom ostrą pornografię sado-maso. Mężczyzna ściągnął z kobiety spodnie, założył jej na szyję obrożę i krzyczał: "Zamknij ryj, szmato, ty nie jesteś człowiekiem, rozumiesz? Ty jesteś moim kundlem". Wszystko odbywało się w obecności księży i katechetów, którzy nie zareagowali w żaden sposób na te skandaliczne, demoralizujące młodzież treści. Ministra Czarnka w ogóle to nie zainteresowało - zreferowała.

- To właśnie na religii i wychowaniu do życia w rodzinie, zamiast naukowych informacji o życiu seksualnym, opowiada się dzieciom i młodzieży bajki. Na szczęście prawie nikt ich nie słucha, bo na religię już prawie nikt nie chodzi - powiedziała Senyszyn i sięgnęła do biurka marszałkowskiego, by położyć na nim pisemny wniosek o odrzucenie projektu.

- Brzydzę się wziąć do ręki tę kartkę - skomentował wicemarszałek Ryszard Terlecki.

"Chrońmy dzieci" do dalszych prac

Posłowie nie zgodzili się na odrzucenie w pierwszym czytaniu propozycji nowelizacji prawa oświatowego. Wnosiły o to kluby Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i koło Polska 2050. Za odrzuceniem projektu głosowało 207 posłów, 242 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Tym samym dokument trafi do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.