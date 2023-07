Kaczyński tłumaczy się z słów o "ryżym": Wobec mnie jest używane inne określenie

Wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas niedzielnego wystąpienia na partyjnym pikniku w Stawiskach nie omieszkał wspomnieć o liderze PO Donaldzie Tusku, nazywając polityka "ryżym". - Donald Tusk! Prawdziwy wróg naszego narodu i trzeba to jasno w końcu powiedzieć. Ten człowiek nie może rządzić Polską, niech idzie do swoich Niemiec i niech tam szkodzi, a nie tu. Na Białoruś też, tam też by się przydał. Ale on woli Niemcy - stwierdził Kaczyński. Swoje wystąpienie zakończył słowami: "i pamiętajcie o tym ryżym, pamiętajcie, bo to jest dzisiaj największe zagrożenie dla Polski".

REKLAMA

Zobacz wideo Jarosław Kaczyński: Tuskowi chodziło o zrobienie osobistej kariery

Politycy opozycji, publicyści i eksperci oceniają, że słowa prezesa PiS były "chamskie" i "obraźliwe" oraz są dowodem "słabości i strachu". "W normalnym kraju takie zachowanie eliminuje z polityki, z życia publicznego" - skomentował na Twitterze dr Janusz Sibora, historyk, ekspert ds. protokołu dyplomatycznego. "Kaczyński mówiący o wojnie domowej to ostateczny dowód na to, że facet powinien raz na zawsze odejść z polskiej polityki. Może być tak, że prezes doprowadzi do tragedii!" - pisał na Twitterze poseł Lewicy Tomasz Trela.

Kaczyński tłumaczy się ze słów o ryżym: Jesteśmy atakowani w sposób po prostu niesłychany

Z kolei premier Mateusz Morawiecki słowa lidera PiS skomentował bardzo krótko: "w punkt". Sam zainteresowany odniósł się do sprawy na antenie Polskiego Radia.

Ocenił, że ta wypowiedź była ''potrzebna'' z tego względu, że powiedział, żeby ''uważać". - Użyłem takiego określenia wobec tego pana, jakie są bardzo często używane, tak jak wobec mnie jest używane inne określenie nawiązujące nie do mojego koloru włosów, a bardziej do mojego nazwiska. Z tego powodu nie robię jakiegoś rabanu - stwierdził.

- Proszę pamiętać, my jesteśmy atakowani w sposób po prostu niesłychany, wulgarny, niebywale wulgarny. Że dokonano splugawienia polskiego języka politycznego i nie tylko politycznego na ogromną skalę, że to będzie miało długotrwałe fatalne konsekwencje - przekonywał Kaczyński w Polskim Radiu 24. Zaznaczał, że "mamy do czynienia z takim procesem lumpenproletaryzacji partii, która jest główną partią opozycyjną. Ona nigdy może nie błyszczała kulturą, ale już w tej chwili to jest proces lumpenproletaryzacji".

Jarosław Kaczyński ma być ostry jak brzytwa. "Miarka już się przebrała"

Kaczyński coraz ostrzej o Tusku. "To dopiero początek''

O tym, że Jarosław Kaczyński zaostrzył swój język zarówno wobec PiS-u jak i Konfederacji pisał nasz dziennikarz Jacek Gądek. "Prawu i Sprawiedliwości ciąży to, że ich potencjalni wyborcy zaczęli ich postrzegać jako miękiszonów i naiwnych. I to tak w rywalizacji z Konfederacją jak i szefem Platformy Obywatelskiej Donaldem Tuskiem" - zauważał.

Ma to być dopiero wstęp do zaostrzania retoryki. - Zaraz nie będę już żadnego brania jeńców - usłyszał w PiS Jacek Gądek.

PiS - wynika z naszych rozmów z politykami z tego obozu - widzi zagrożenie nie tylko z lewej (PO), ale także z prawej flanki - PiS ma bowiem rosnący kłopot z Konfederacją. Jak już pisaliśmy w Gazeta.pl, wedle sztabowców tej formacji elektorat na styku PiS i Konfederacji zaczyna odpływać do bardziej skrajnej partii, bo uznaje PiS za partię nazbyt miękką - zwłaszcza wobec Ukrainy. Po słowach Jarosława Kaczyńskiego wyraźnie widać, że prezes PiS chce ten proces zastopować.

Nikt nie chce namaścić Giertycha. Przyjaźń Tuska i Hołowni nie pomogła