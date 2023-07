Zamach w Smoleńsku i wizyta Tuska u Putina. Tak wygląda II cz. podręcznika do HiT-u

Książka prof. Wojciecha Roszkowskiego pt. "Historia i teraźniejszość. Podręcznik dla liceów i techników. Klasa 2. 1980-2015" ma być dostępna do odbioru w części księgarni w najbliższy poniedziałek. Jednak wydawca - spółka Biały Kruk - opublikowała na swojej witrynie internetowej pierwsze fragmenty tego podręcznika.

Druga część podręcznika do HiT-u jest już po akceptacji ekspertów ministerstwa. Jak czytamy na stronie wydawcy: ''Drugi tom podręcznika, trochę mniejszy objętościowo, obejmuje lata 1980–2015. W Europie Środkowo-Wschodniej był to czas wielkich przełomów, w tym upadku ZSRS. Autor opisuje, jak nasz kraj, choć borykał się wówczas z licznymi trudnościami wewnętrznymi, wypływał powoli na szerokie wody europejskiej i światowej polityki''. Autor opisuje również katastrofę smoleńską, a historię rozpoczyna od informacji o wizycie Donalda Tuska na terytorium Rosji.

Fragment drugiej części podręcznika do HiT-u Materiały na prawach cytatu/Biały Kruk

"7 kwietnia 2010 r. premier Tusk poleciał do Smoleńska, by wziąć w uroczystościach w Katyniu. Spotkał się tam z Putinem" – pisze Roszkowski. Następnie zaznacza, że kolejna delegacja z udziałem prezydenta Lecha Kaczyńskiego, zakończyła się tragicznie 10 kwietnia o godz. 8.41. Wymienia nazwiska osób, które zginęły na pokładzie samolotu i opisuje reakcję opinii publicznej na tragiczne wydarzenia

Dalej Roszkowski przechodzi do wyjaśniania przyczyn katastrofy. "Co do przyczyn katastrofy panowało od początku ogromne zamieszanie. Wiele osób było i jest dziś przekonanych, że doszło do zamachu, ale wersja ta nabiera ostatnio znaczenia oficjalnego" – ocenia autor w podrozdziale "Cień katastrofy smoleńskiej".

"Niektóre informacje przedostały się do mediów bardzo szybko i na ich podstawie formułowano pochopne teorie. Później informacje te znikały, gdyż rzekomo szkodzić miały dobru śledztwa" - dodaje.

Przypomnijmy, że teza o zamachu, do którego miałoby dojść pod Smoleńskiem, jest sprzeczna z raportem z prac komisji badającej przyczyny katastrofy, opublikowanym w 2011 r.

Katastrofa smoleńska. Przyczyny tragedii

Polska komisja pod przewodnictwem Jerzego Millera wyjaśniająca przyczyny katastrofy została powołana 15 kwietnia 2010 r. przez MON. Badała okoliczności tragedii równolegle do rosyjskiego Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego (MAK). W jej skład wchodziło 34 ekspertów z różnych dziedzin, m.in. piloci cywilni i wojskowi, a także prawnicy specjalizujący się w prawie lotniczym i meteorolodzy. 29 lipca 2011 roku komisja wydała raport, w którym opisano okoliczności tragedii i jej przyczyny. Bezpośrednią przyczyną katastrofy 10 kwietnia 2010 roku było zejście poniżej minimalnej wysokości zniżania (100 metrów), przy nadmiernej prędkości opadania, w warunkach atmosferycznych uniemożliwiających wzrokowy kontakt z ziemią. Rozpoczęcie procedury odejścia na drugi krąg - przerwanego lądowania w sytuacji, kiedy wiadomo, że lądowanie może zakończyć się niepowodzeniem - było spóźnione.

Według ekspertów z komisji Millera właśnie złamanie procedur bezpieczeństwa przez pilotów tupolewa doprowadziło do zderzenia z feralną brzozą, którego skutkiem było oderwanie fragmentu lewego skrzydła wraz z lotką, a w konsekwencji do utraty sterowności samolotu, przechyłu i zderzenia z ziemią.