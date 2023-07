Kaczyński przekonuje: Rząd PiS zrobił wiele dla kobiet. To realne działania

Prezes partii rządzącej mówił też na antenie Polskiego Radia 24 o programie PiS. Poinformował, że jest on w ostatniej fazie pisania i odnosi się do wszystkich dziedzin życia. Pytany o autorów programu, odpowiedział, że tworzy go "bardzo sprawny człowiek, świetny prawnik, (...) z doskonałym piórem". Natomiast, jeżeli chodzi o ''autorstwo merytoryczne, to autorów jest naprawdę bardzo wielu, to jest praca zbiorowa, ale praca oparta także na naszym kontakcie ze społeczeństwem".

Lider PiS przypomniał, że ostatni program partii został dobrze zrealizowany, a wśród tych działań prezes wymienił znaczące pomniejszenie różnicy w zarobkach między kobietami i mężczyznami, przeciwdziałanie przemocy domowej oraz wsparcie dla kobiet będących lub chcących być matkami. Jarosław Kaczyński podkreślił, że sytuacja kobiet w Polsce stale się poprawia.

Jeszcze w czerwcu Jarosław Kaczyński twierdził, że przypadki ciężarnych kobiet, które umierają w szpitalach, są "jednym wielkim oszustwem" ze strony mediów.

Prezes PiS odniósł się wówczas także do decyzji Trybunału Konstytucyjnego z października 2020 roku. - Ani we wniosku, ani w orzeczeniu Trybunału, bo Trybunał jest związany wnioskiem, nie było ani słowa o sprawie zagrożenia życia i zdrowia kobiet. Tu się nic nie zmieniło. Cała akcja jest propagandowym nadużyciem - mówił prezes PiS. Dodał, że "takiej sprawy nie ma". - Jest wymyślona przez propagandę, to część urojonej rzeczywistości - powiedział Kaczyński. W czwartek reporterka TVN24 zapytała, czy żałuje swoich słów. - Nie żałuję, bo powiedziałem stuprocentową prawdę. To jest wielka, obrzydliwa kampania propagandowa prowadzona przez Lewicę i Platformę - powiedział prezes PiS.

Komitet Bioetyki PAN o sytuacji kobiet ciężarnych w Polsce

W czwartek Komitet Bioetyki PAN wydał stanowisko, w którym apeluje ''do wszystkich lekarzy, położnych i pielęgniarek oraz osób wykonujących inne zawody medyczne, a także do osób zarządzających podmiotami leczniczymi o przestrzeganie praw pacjentek ciężarnych, zapewnienie im maksymalnego bezpieczeństwa zdrowotnego w trakcie ciąży i porodu oraz o zapewnienie kobietom realnego i bezzwłocznego dostępu do aborcji w sytuacji, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla ich życia lub zdrowia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa"

Autorzy przywołali sprawę pani Izabeli z Pszczyny, pani Justyny z Wodzisławia Śląskiego, pani Agnieszki z Częstochowy i śmierć pani Doroty z Nowego Targu i ich tragiczne śmierci. Jak stwierdziła instytucja, sprawy wymienionych kobiet "mają związek z polityką antyaborcyjną obecnego rządu oraz wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 roku".

"Obowiązujące dziś w Polsce prawo określające warunki legalnego przerwania ciąży jest jednym z najbardziej restrykcyjnych w Europie" - podkreślono. Komitet pisze także między innymi, że "niedopuszczalne jest, aby cały podmiot leczniczy odmawiał wykonywania aborcji, powołując się na rzekomą 'instytucjonalną klauzulę sumienia'. Polskie prawo nie zna takiej instytucji". W oświadczeniu zaznaczono, że sytuacja kobiet ciężarnych jest dziś bardzo trudna. Komitet pisze także, że obecny lęk i brak zaufania wobec lekarzy jest zrozumiały, jednak sytuacja medyków również jest trudna.

