Sejm odrzucił weto Senatu ws. komisji ds. wpływów rosyjskich. Ustawa trafi na biurko Dudy

Teraz ustawa trafi do prezydenta. Andrzej Duda był inicjatorem projektu tej nowelizacji. Znosi ona środki zaradcze, którymi miała dysponować komisja. Chodzi między innymi o zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. Nowelizacja wprowadza też zmiany dotyczące składu komisji - nie będą mogli zasiadać w niej parlamentarzyści. Zmienia także tryb odwoławczy od wydawanych przez nią decyzji, z sądów administracyjnych na sądy powszechne.

Komisja ds. wpływów rosyjskich. Ustawa trafi na biurko prezydenta

Przypomnijmy, ustawa, na podstawie której można powołać komisję badającą rosyjskie wpływy w Polsce, została podpisana przez Andrzeja Dudę pod koniec maja. Jednocześnie prezydent skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. - Oprócz podpisania ustawy, co oznacza wprowadzenie w życie, skieruję ją także w tzw. trybie następczym do TK, by do tych kwestii, które budzą wątpliwości, odniósł się także Trybunał Konstytucyjny. Uważam, że wobec wątpliwości, które są zgłaszane, jest jak najbardziej uzasadnione, by do TK wystąpić - mówił.

Kilka dni później, czyli już po wejściu w życie nowych przepisów, Andrzej Duda złożył swój projekt nowelizacji, który miał zmienić kontrowersyjne zapisy.

Głównym zadaniem komisji ma być prowadzenie postępowania mającego na celu wyjaśnienie przypadków funkcjonariuszy publicznych lub członków kadry kierowniczej wyższego szczebla, którzy w latach 2007-2022 pod wpływem rosyjskim działali na szkodę interesów Polski. Przeciwnicy komisji podkreślali, że było to prawo szyte pod eliminację Donalda Tuska ze sceny politycznej przed wyborami lub upokorzenie go w oczach wyborców - z tego powodu nieoficjalnie ustawa nazywana była "lex Tusk".

