W poniedziałek 17 lipca zawieszono udział Jarosława Jakimowicza we wszystkich programach produkowanych przez Telewizyjną Agencję Informacyjną. Decyzja zapadła kilka dni po tym, jak prezentera odsunięto od prowadzenia "W kontrze" w TVP Info. W czerwcu Jakimowicz przestał pojawiać się w "Pytaniu na śniadanie". Tym samym aktor całkowicie zniknął z programów Telewizji Polskiej. Na ostatnim nagraniu w serwisie Instagram tajemniczo zapowiada swój powrót. "Do zobaczenia" - zapewnia.

W czwartkowym wpisie były prowadzący TVP Info przyznaje, że spodziewał się zakończenia współpracy z TVP. "Nie ma dłużej co utrzymywać w tajemnicy. Coś, o czym wiedziałem, że nastąpi po ewentualnej zmianie, po wyborach, dzieje się teraz. [...] Pełen rozczarowań, kto moim wrogiem, a kto kompanem. [...] Dostałem nieprawdopodobną propozycję" - chwali się Jakimowicz. Pisząc o swoich wartościach, atakuje i obraża osoby ze społeczności LGBT+ i wskazuje, że "zawsze najbliżej mu było do Suwerennej Polski". "Chyba jasne jest wszystko? Nie trzeba być po politologii, żeby zrozumieć, co się dzieje" - stwierdza.

Będzie to czas moich przemyśleń w kierunku duchowości i głębszych przemyśleń niż tylko polityka. I nie będzie różnicy w tym, co jest dla mnie ważne. [...] Jestem Polakiem, zawsze w klapie nosiłem biało-czerwoną flagę, żadnej innej. To są polskie media, w których tutaj jestem. Tak więc za chwilę do zobaczenia

- zdradza w nagraniu opublikowanym na Instagramie.

Jakimowicz zawieszony. "Nikt nie mógł z nim na dłużej wytrzymać, mnożyły się skargi"

Według Wirtualnych Mediów zwieszenie Jakimowicza ma potrwać do czasu wyjaśnienia zarzutów, które stawiają jego współpracownicy z redakcji. "W związku z licznymi przykładami Pana nieprzyzwoitych zachowań, zwłaszcza wobec współpracujących z TVP Info kobiet, podjąłem decyzję o natychmiastowym zakończeniu współpracy z Panem. Pana postawa odbiega od obowiązujących w Spółce standardów oraz ogólnie przyjętych norm społecznych" - ma głosić pismo wysłane przez szefa TAI Michała Adamczyka do Jakimowicza, do treści którego dotarł portal. - Nikt nie mógł z nim na dłużej wytrzymać, mnożyły się skargi od współgospodyń programu, od ekipy technicznej itd. Agnieszka Siewiereniuk-Maciorowska jest czwartą jego partnerką ekranową, dała radę z nim pracować zaledwie trzy miesiące. Anna Popek wytrzymała osiem miesięcy, Agnieszka Oszczyk - siedem miesięcy. Najdłużej, bo ponad rok, dała radę z nim pracować Magdalena Ogórek - powiedział Wirtualnym Mediom informator z Telewizyjnej Agencji Informacyjnej.

Jarosław Jakimowicz pracował dla TVP od 2019 roku. Widzowie mogli go oglądać m.in. jako gościa programu "Jedziemy", którego prowadzącym jest Michał Rachoń. Aktor pojawiał się też w "Pytaniu na śniadanie" i był współprowadzącym program "W kontrze" w TVP Info. W ostatnim czasie - jak podkreśla z kolei "Press" - na zachowanie aktora wpływały skargi ze strony współpracowników. - Jarosław Jakimowicz jest hejterem wobec społeczności LGBT i nie zdziwiłoby mnie, gdyby zachowywał się w nieodpowiedni sposób także wobec współpracowników i całej redakcji - powiedział portalowi Bart Staszewski z Fundacji Basta Od dawna domagał się usunięcia Jakimowiacza z TVP w związku z jego homofobicznymi wypowiedziami na antenie. Aktywista zapowiedział złożone czterech wniosków do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w związku wypowiedziami Jakimowicza w programie "Jedziemy" Michała Rachonia.

