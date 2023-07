Sikorski zaatakował posłankę Lewicy. "Mało pani wrogów? Mam się odwinąć?"

W czwartek wieczorem Anna-Maria Żukowska udostępniła wiadomość prywatną, którą dostała od Radosława Sikorskiego. "Po co się pani wyzłośliwia? Mało pani wrogów? Mam się odwinąć?" - napisał europoseł. "Gdyż nie lubię konserw, które nadal są konserwami, tylko tyle, że już nie w rządzie PiS. Pozdrawiam nieserdecznie" - odpowiedziała mu posłanka Lewicy i udostępniła tę wiadomość na Twitterze.

Sikorski zaatakował posłankę Lewicy. "Ten wpis przyniesie Ci więcej szkody"

Nie spodobało się to obserwującym polityczki. "To już trzeba ujawniać korespondencję prywatną? Upadek obyczajów" - stwierdził dziennikarz Przemysław Staciwa. "Ten wpis przyniesie Ci więcej szkody jak pożytku. Słabe to", "Serio tak prywatne rozmowy wyciągać?", "Minister mnie zablokował i czasem mnie denerwuje, ale, co do zasady, publikowanie prywatnej korespondencji jest nieeleganckie. Nie zakazane, ale nieeleganckie" - napisali inni.

Anna-Maria Żukowska, tłumacząc swoje postępowanie, mówiła o groźbach i zastraszaniu jej. "Próby zastraszania są jeszcze bardziej nieeleganckie" - podkreśliła.

Nie wiadomo dokładnie czego dotyczyła wymiana zdań między politykami. Można przypuszczać, że Sikorski w ten sposób odniósł się do udostępnionego kilkanaście minut wcześniej przez Żukowską newsa "Wprost", z którego wynikało, że były szef MSZ nie będzie kandydował do parlamentu, ponieważ "obraził się na Tuska".

Europoseł tłumaczył to na antenie TVN24. - Ustaliliśmy z Donaldem Tuskiem, że gdybym kandydował u siebie do Sejmu czy Senatu, to musiałbym prowadzić kampanię w swoim okręgu. Nie kandydując tym razem, mogę pomóc koleżankom i kolegom w całym kraju. I to zamierzam robić - powiedział. Dopytywany, czy zamierza kandydować w następnych wyborach do europarlamentu, odparł: "Potem zobaczymy".