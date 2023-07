Starcie na korytarzu w ministerstwie. Kowalski kontra Kołodziejczak. "Lech Kaczyński przewraca się w grobie"

Zobacz wideo Kołodziejczak: PiS rozpoczął proces wyjścia Polski z UE

Grupa działaczy i działaczek Agrounii zebrała się w czwartek przed drzwiami gabinetu ministra rolnictwa i rozwoju wsi Roberta Telusa. Była godzina 11:00, ministra nie było w gabinecie, postanowili więc czekać - dowiadujemy się z ponad 20-minutowego nagrania, które Agrounia udostępniła na YouTubie. Zarejestrowano całą rozmowę z sekretarzem stanu Januszem Kowalskim, który wyszedł do działaczy. I na początku próbował odwracać odpowiedzialność od ministerstwa, mówiąc, że Donald Tusk chce zabrać rolnikom 6,5 mld złotych, a Agrounia prowadzi kampanię. Rolnicy nie pozostali mu dłużni i po kilku chwilach doszło do potężnej awantury.

Starcie na ministerialnym korytarzu. Kowalski kontra Kołodziejczak. "Kaczyński przewraca się w grobie"

- Przez osiem lat nic nie zrobiliście dla polskiego rolnictwa, pan nie ma żadnych kompetencji i nic tu nie może. Czekamy na ministra Telusa - mówił do coraz bardziej niespokojnego Kowalskiego Kołodziejczak. - Kłamie pan jak zwykle - dodał. Kolejni rolnicy mówili o swoich problemach ze skupem owoców i warzyw i niskich cenach za te towary. Na korytarzu było coraz głośniej, Kowalski co chwilę krzyczał "cicho!", a rolnicy odwracali się plecami i skandowali "hańba!". W pewnej chwili Kołodziejczak wszystkich uciszył i powiedział do stojącego przed nim Kowalskiego:

Gdyby Lecha Kaczyński żył, nigdy by na to nie pozwolił. Upokarzacie polską wieś [...] Janusz, przeginasz. Lech Kaczyński przewraca się w grobie. [...] Idź do pracy, zamknij się człowieku i do pracy. Ty jesteś jak okupant na polskiej wsi

- stwierdził lider AgroUnii. Kowalski przyjął konwencje i również po imieniu zwrócił się do Kołodziejczaka:

Michał, walczysz o miejsce na listach PO. I jesteś cicho, bo nie potrafisz walczyć o 6 miliardów złotych [...] Jesteś podnóżkiem Tuska

- odparował wiceminister.

Telus odpowiada na awanturę. "Chodzi Państwu o rozmowę czy propagandową ustawkę?"

Po południu minister Robert Telus zamieścił na Twitterze zdjęcie, na którym siedzi przy pustym stole i skierował do Agrounii zaproszenie do "sali 49 na parterze". "Chodzi Państwu o rozmowę czy propagandową ustawkę?" - napisał szef resortu.

Dzisiejsze wtargnięcie AGROunii zdezorganizowało nam pracę w Ministerstwie. Niestety, zaplanowane na dziś spotkanie z ministrem Ukrainy w sprawie blokady eksportu drobiu musieliśmy przełożyć z powodu dzisiejszych wydarzeń. To ważny temat dla rolników

- przekazał szef resortu. I dalej o rolnikach: "Dzisiejsza debata z AGROUnią pozbawiona była merytorycznych argumentów. AGROUnia nie była skłonna do dyskusji, ale do personalnych ataków! Epitety padające w stronę pracowników i ich rodzin dowodzą, że sprawy rolników nie są celem Agrounii, ale autopromocja wątpliwej renomy" - ocenił Telus. W serii kolejnych wpisów relacjonował informacje, które przekazał na późniejszej konferencji prasowej w czwartek.

Awantura w ministerstwie rolnictwa. "Polska budzi się"

Ostrą kłótnię na korytarzu ministerstwa rolnictwa skomentowali politycy opozycji Marcin Kierwiński napisał, że "jeśli minister Telus uważa, że wysyłanie J. Kowalskiego do wzburzonych rolników jest cudowną, negocjacyjną zagrywką, to już niech lepiej pozostanie przy zabawach z gaśnicą...". Kamila Gasiuk-Pihowicz awanturę podsumowała krótko: "Rolnik tłumaczy krzyczącemu i plującemu Januszowi Kowalskiemu, że on nie chce dopłat, on chce godnej płacy. PiS-owskie przekupstwo przestało działać. Polska budzi się" - czytamy na Twitterze.

Przypomnijmy, że rolnicy protestują przeciwko niskim cenom owoców i warzyw. Przykładowo w tym roku za kilogram malin skupy proponują rolnikom niespełna pięć złotych. Rok temu oferowano nawet trzy, cztery razy więcej.

