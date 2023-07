PiS chce błyskawicznie przepchnąć "lex Czarnek 3.0". Prezes ZNP: Skandaliczne

W piątek 28 lipca Sejm zbiera się po raz ostatni do końca wakacji. Wśród porządku obrad tego dnia, widnieje między innymi "poprawione sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw". Jak zauważa "Gazeta Wyborcza", tzw. lex Czarnek 3.0 błyskawicznie trafiło do Sejmu. Projekt "Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców" został złożony w Sejmie w środę 19 lipca. Po dwóch dniach skierowano go do pierwszego czytania. Kilka dni później znalazł się wśród organizacji samorządowych, w celu zaopiniowania.

Lex Czarnek 3.0. Projekt zawrotnie szybko znalazł się w Sejmie

Marszałkini Sejmu Elżbieta Witek jako pierwsza podpisała się pod obywatelskim projektem ustawy "Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców", która miałaby wejść w życie 1 września bieżącego roku. Niedługo później zrobił to prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, mówiąc, że "dzieci w szkołach są seksualizowane, nawet bardzo małe". - Chodzi o to, żeby dzieci nie były poddawane praktykom, które mogą prowadzić do daleko idących zmian psychicznych - dodał.

O co chodzi z inicjatywą "Chrońmy dzieci"? Jej pomysłodawcy "chcą zamknąć szkolne drzwi przed niektórymi organizacjami pozarządowymi, a więc zupełnie jak oprotestowana i dwukrotnie zawetowana przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa forsowana przez ministra edukacji Przemysława Czarnka" - zauważa "Gazeta Wyborcza".

A co mówią autorzy tego projektu? Jak twierdzą, chodzi im o organizacje "seksualizujące dzieci". "W przedszkolu oraz szkole zabroniona jest działalność stowarzyszeń i innych organizacji, promujących zagadnienia związane z seksualizacją dzieci" - głosi ustawa. "Elementy edukacji seksualnej" mogliby przekazywać odpowiednio "wykwalifikowani" nauczyciele, ale nie organizacje zewnętrzne. Ustawa zakłada również prześwietlenie każdej organizacji, która zamierza wejść do danej szkoły. "Kandydaci muszą szczegółowo przedstawić całą swoją dotychczasową działalność, ujawnić scenariusz zajęć i wyjaśnić, jaki właściwie jest ich cel. Będą musieli zreferować, z jakich materiałów zamierzają korzystać" - opisuje dziennik. Wówczas dyrektor danej szkoły może podjąć decyzję w sprawie zgody na zajęcia. Następnie musi zwrócić się o opinię do rady szkoły i rady rodziców. Oprócz tego rada rodziców będzie miała za zadanie monitorowanie działalność danych organizacji obecnych w szkole i zebrane informacje przekazywać rodzicom.

Nauczyciele: W sejmowej zamrażarce utknęły projekty dotyczące podwyżek dla nauczycieli. "Skandaliczne"

Nauczycieli niepokoi nie tylko treść ustawy, ale i zawrotne tempo procesu legislacyjnego. "Wyborcza" zwraca uwagę, że tymczasem dwa inne projekty, dotyczące między innymi podwyżek dla nauczycieli, "utknęły w sejmowej zamrażarce i leżą tam martwym bykiem". "W sejmowej 'zamrażarce' utknęły dwa obywatelskie projekty ZNP dotyczące wynagrodzeń nauczycieli, ale 'obywatelski' projekt lex Czarnek 3. ekspresowo skierowany do prac sejmowych. Skandaliczna, to zbyt łagodne określenie postawy marszałek Witek. Zapamiętajmy to!!!" - komentuje Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.