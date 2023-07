Zobacz wideo Wspólna konferencja Banasia i Mentzena. "Postulaty zawarte w projekcie zmiany Ustawy o NIK popiera Konfederacja i dlatego stoimy tu razem"

W czwartek na dziedzińcu gmachu Najwyższej Izby Kontroli na wspólnej konferencji prasowej wystąpili Marian Banaś i Sławomir Mentzen. - Środki publiczne nie są własnością takiej czy innej partii rządzącej, ale obywateli, dlatego obywatele mają prawo wiedzieć, komu, za co i na jakich zasadach są wydawane. Nie może być tak, że rządzący mający monopol władzy, nie pokazują obywatelom pełnego stanu zadłużenia. Istnieje pilna potrzeba zmiany ustawy o NIK, która wzmocni jej niezależność przez m.in. przyznanie uprawnień prokuratorskich i zagwarantuje jednoznaczne prawo kontroli spółek i fundacji skarbu państwa - podkreślił prezes NIK-u. Banaś podkreślił, że "Konfederacja zadeklarowała całkowite poparcie niezależności Najwyższej Izby Kontroli i wzmocnienie jej uprawnień jako organu konstytucyjnego stojącego na straży grosza publicznego, patrzącego na ręce każdej władzy, niezależnie jaka opcja polityczna ją sprawuje". O niezależności Izby [sic!] mówił też partyjny działacz Konfederacji.

REKLAMA

Kaczyński o konferencji przed Najwyższą Izbą Kontroli: To niedopuszczalne

O spotkanie i wystąpienie Banasia i Mentzena został zapytany Jarosław Kaczyński. Szef Prawa i Sprawiedliwości odpowiedział bardzo krótko.

Jeśli chodzi o współpracę Najwyższej Izby Kontroli z partią polityczną to jest to rzecz niedopuszczalna

- powiedział dziennikarzowi TVN24. Stacja zwraca uwagę, że taki pogląd podziela większość polityków, z którymi dziennikarze rozmawiali w czwartek w Sejmie. Wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk zasugerował, że być może Marian Banaś pójdzie w ślady syna - przypomnijmy, że ogłoszono już start Jakub Banasia z list Konfederacji do Sejmu w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Więcej na ten temat pisał dziennikarz Gazeta.pl Jacek Gądek w poniższym tekście:

Nieformalny alians Mariana Banasia z Konfederacją. Najpierw był syn, a potem ojciec

Prawo i Sprawiedliwość żąda od prezesa NIK-u Mariana Banasia umów i informacji o wynagrodzeniach dla autorów projektu nowelizacji ustawy Izbie. Wniosek o udostępnienie informacji publicznych skierował sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski - informuje Polska Agencja Prasowa.

Kaczyński na Podlasiu o bezpieczeństwie: Robimy wszystko, co trzeba i co jest wystarczające

W Kodniu na Podlasiu Jarosław Kaczyński mówił o umacnianiu granicy z Białorusią. Prezes Prawa i Sprawiedliwości przypomniał między innymi o budowie zapory. Kaczyński zwrócił uwagę na obecność Grupy Wagnera tuż przy granicy z Białorusią. "Tutaj niedaleko stąd oni ćwiczą, pewni trzy czy cztery kilometry od tego miejsca. Chcemy powiedzieć jasno, że robimy wszystko, co trzeba i co jest wystarczające, żeby ewentualne prowokacje czy agresywne przedsięwzięcia groźniejsze niż te poprzednie odeprzeć z łatwością" - mówił prezes PiS, który zapewnił o planach rozbudowy zapory na granicy polsko-białoruskiej i zabezpieczeniu Bugu. Lider Zjednoczonej Prawicy zapowiedział, że trwa odbudowa jednostek wojskowych. - Nasza armia będzie miała sześć dywizji. Umacniamy granicę poprzez budowę ogrodzenia, poprzez instalację urządzeń zabezpieczających granicę, a także poprzez odparcie ataku, który w każdej chwili może przybrać na sile dzięki obecności Grupy Wagnera na Białorusi - dodał Jarosław Kaczyński. - Ta granica stała się tak niebezpieczna, że te zabezpieczenia są niewątpliwie konieczne - podsumował prezes PiS.

I tu pojawiał się temat rządów poprzedniej koalicji, która straciła władzę 8 lat temu. - W tym miejscu warto zastanowić się, dlaczego nasi poprzednicy osłabiali tę granicę. Często mówi się tutaj o naiwności. Ja nie sądzę, żeby to była naiwność. To była realizacja na zapotrzebowanie Niemiec, które chciały mieć dobre relacje z Rosją, a polityka Donalda Tuska to była polityka pełnego podporządkowywania się z powodów także osobistych - mówił dalej Kaczyński. Jego zdaniem obecnemu liderowi Platformy Obywatelskiej chodziło o zrobienie europejskiej kariery.

Więcej w poniższym tekście:

Kaczyński miał mówić o bezpieczeństwie. Zaczął od "dużego misia"