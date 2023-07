Morawiecki uderza w Tuska w nowym filmie. Internauci wytykają nieścisłości. "Kłamie, bo lubi?"

W czwartek Mateusz Morawiecki udostępnił w sieci nagranie, które zostało opatrzone napisem: "Co jeszcze zlikwiduje Tusk jeśli znów dorwie się do władzy?". - Słyszałem, że Donald Tusk przyjeżdża do Ostródy. Doskonała okazja się trafiła. Doskonała okazja, by wytłumaczyć i przeprosić za likwidację jednostki wojskowej w Ostródzie - mówi premier na nagraniu opublikowanym na Twitterze.

REKLAMA

- Likwidacja jednostki w województwie warmińsko-mazurskim? A wie pan, z kim graniczy to województwo? Ma pan okazję, żeby przeprosić. Pierwszy raz czekam z uwagą na pana spotkanie. I jeszcze jedno. My naprawimy ten błąd. Żołnierze wrócą do Ostródy. Odtworzymy tę jednostkę, tak jak odtworzyliśmy inne przez pańskich ludzi pozamykane - zapowiedział szef rządu.

"Ja wiem, że Tusk może wszystko, ale nie cofa się w czasie"

"Czy Morawiecki kłamie, bo po prostu lubi? To bardzo łatwo sprawdzić.Decyzję o likwidacji podjął szef MON Jerzy Szmajdziński w 2001 roku. Zresztą słusznie" - skomentował publicysta Paweł Wroński.

Na nagranie zareagowała także reporterka Dominika Długosz. "Panie premierze, ja wiem, że Tusk może wszystko, ale chyba nie cofa się w czasie. Likwidacja Ośrodka Szkolenia Kierowców nastąpiła decyzją z 2001 roku. Tu ma pan odpowiedź na pytania posłów ówczesnego szefa MON Jerzego Szmajdzińskiego" - zauważyła, dołączając wspomniany dokument.

Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 6 lutego 2001 r. 'Programem przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2001-2006', w wojskach lądowych prowadzone są prace związane z reorganizacją szkolnictwa wojskowego. Zasadniczym celem tego procesu jest stworzenie warunków do kształcenia i szkolenia nowych jakościowo kadr, zdolnych do realizowania zadań dowódczych i specjalistycznych zarówno w warunkach szkolenia pokojowego wojsk, jak i wojny.

- czytamy w odpowiedzi.

Jak podkreślono, rozwiązania te były następstwem oceny realnych możliwości finansowania sił zbrojnych przez budżet państwa. "Dalsze utrzymywanie liczebności i struktur na obecnym poziomie groziłoby degradacją ich możliwości bojowych, głównie ze względu na brak środków na niezbędną modernizację uzbrojenia. W wyniku wskazanych ograniczeń środki te muszą być poszukiwane również w ramach budżetu MON. Przekształcenia strukturalne jednostek mają na celu dostosowanie ich liczby i typu do docelowych potrzeb sił zbrojnych" - brzmi dalej stanowisko.

Dopuszczenie Rosji do IO ma pomóc zakończyć wojnę? Węgierski minister odleciał

''Przy całym zrozumieniu dla społecznych skutków tego rodzaju decyzji proszę przyjąć, iż z punktu widzenia Ministerstwa Obrony Narodowej najważniejsze są potrzeby obronności kraju - w aspekcie operacyjnym i ekonomicznym, tak by wojsko stanowiło skuteczną siłę gwarantującą bezpieczeństwo państwa. Stąd też pieniądze podatnika w pierwszym rzędzie powinny być przeznaczone na utrzymanie odpowiedniej gotowości bojowej Sił Zbrojnych RP'' - podsumował ówczesny szef MON.

Jak dodała Dominika Długosz, "za projektem ustawy, który w efekcie doprowadził do tej likwidacji, głosowali w kole ROP-PC Jarosław Kaczyński, a w klubie AWS Mariusz Kamiński, Adam Bielan, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki, Jerzy Polaczek, Grzegorz Schreiber".

Rosja przygotowuje się do zablokowania Morza Czarnego. Już ćwiczy niszczenie statków