RPO o sprawie Joanny i uniewinnieniu Mariki. "Myślę, że większość prawników ma dwa wnioski"

Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Marcin Wiącek na antenie Polsat News wypowiadał się m.in. na temat sprawy pani Joanny. Podkreślił, że nie zapoznał się jeszcze ze wszystkimi materiałami dotyczącymi całej sytuacji. - Prowadzę postępowanie w tej sprawie, wystąpiłem do komendy policji w Krakowie i do Rzecznika Praw Pacjenta, który wyjaśnia tę sprawę. Rzetelność wymaga ode mnie tego, żebym kategoryczne wnioski stawiał po zapoznaniu się z tymi materiałami - mówił. W ocenie RPO decyzja lekarki, która powiadomiła policję o ryzyku popełnienia przez jej pacjentkę samobójstwa, jest słuszna.

- Bez wątpienia gdy lekarz ma informację, że ktoś próbuje popełnić samobójstwo, to to, że policja jest o tym zawiadomiona, należy ocenić pozytywnie. Natomiast musimy odróżnić dwie rzeczy, bo z jednej strony mamy wątek próby samobójczej, a z drugiej mamy wątek - i tu pytanie: na ile ta interwencja nie była wywołana informacją o tym, że doszło do aborcji farmakologicznej - dodał.

Prof. Wiącek nawiązał także do zatrzymania rzeczy przez policję, które bez nakazu prokuratora czy sądu, jest możliwe tylko w sytuacji niecierpiącej zwłoki. Zaznaczył, że policja ma obowiązek szanować godność i zachowywać umiar, a w przypadku gdy mamy do czynienia ze szpitalem, to wówczas lekarz jest dysponentem pacjenta.

26 lipca pani Joanna oraz jej pełnomocniczka Kamila Ferenc pojawiły się w Sejmie. Podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Praw Kobiet zapowiedziano, jakie środki prawne zostaną wykorzystane, aby chronić interesy kobiety. Kamila Ferenc ujawniła, że wniosek o umorzenie postępowania ws. pomocnictwa w aborcji w przypadku pani Joanny nie będzie jedynym tego rodzaju działaniem. Pani Joanna domaga się m.in. zadośćuczynienia finansowego oraz przeprosin w związku z działaniami policjantów, którzy interweniowali w jej sprawie. Więcej o całej sprawie można przeczytać w tekście poniżej:

W dalszej części rozmowy na antenie Polsat News prof. Wiącek wypowiadał się również na temat sprawy Mariki. Zauważył, że większość prawników, którzy z tym wyrokiem się zapoznali, ma dwa wnioski. - Po pierwsze: to jest czyn, który jest godny potępienia i powinien być potępiony przez państwo. Po drugie: kara, która została wymierzona - trzy lata bezwzględnego pozbawiania wolności - jest karą nieadekwatną, nieproporcjonalną do tego czynu - ocenił.

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu Zbigniew Ziobro poinformował na Twitterze, że zarządził przerwę w wykonaniu kary 21-letniej Mariki skazanej za rozbój i próbę kradzieży na trzy lata więzienia. Kobieta w 2020 r. podczas Marszu Równości w Poznaniu zachowywała się agresywnie wobec uczestniczki wydarzenia, która posiadała tęczową torbę.

"Gazeta Wyborcza" dotarła do sentencji wyroku, z którego wynika, że Marika została skazana za próbę rozboju dokonaną wspólnie i w porozumieniu z Michałem O. oraz dwoma nieustalonymi nadal sprawcami. Napastnicy mieli stosować przemoc. "Stosując przemoc w postaci szarpania, popychania i wykręcania trzeciego palca lewej ręki, napastnicy próbowali wyrwać pokrzywdzonej torebkę. Nie wyrwali tylko dlatego, że pokrzywdzona i towarzysząca jej koleżanka stawiły fizyczny i słowny opór. W wyniku szarpaniny napadnięta kobieta odniosła obrażenia takie jak sińce na dłoni oraz skręcenie stawu paliczkowego dalszego lewej dłoni" - czytamy w "Wyborczej". Sąd podkreślił w sentencji, że napastnicy nie osiągnęli swojego celu ze względu na postawę pokrzywdzonej, a ich działanie miało charakter chuligański.