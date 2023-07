Przemysław Wipler oznajmił, że ma poczucie, że najbliższy czas będzie przełomowy dla polskiej polityki. - To właśnie ludzie z Konfederacji będą tymi, którzy będą w najbliższych dekadach mieć wpływ na polską politykę i ją kształtować - powiedział w rozmowie z Interią. Konfederacja niedawno ogłosiła polityka "jedynką" na liście w Toruniu, w międzyczasie wciąż trwa proces przeciwko niemu. Wipler postanowił też odnieść się do ostatnich kontrowersji.

Przemysław Wipler o toczącym się przeciwko niemu procesie: To wszystko się kupy nie trzyma

Przemysław Wipler jest oskarżony o przywłaszczenie pieniędzy z Fundacji Wolność i Nadzieja. Dziennikarka zwróciła uwagę, że sprawa jest w toku i ewentualny skazujący wyrok może pokrzyżować plany polityka. - Złożyłem wszelkie wyjaśnienia w tej sprawie i nawet osoba, która pierwotnie wniosła te zarzuty, dzisiaj zachowuje się jak świadek obrony, bo gołym okiem widać, że to wszystko się kupy nie trzyma. Sama sprawa zresztą ciągnie się już parę ładnych lat i wiele wskazuje na to, że będzie trwała jeszcze kolejnych sześć, siedem, więc uznałem, że nie będę dłużej czekał na jej finał - oznajmił polityk Konfederacji.

Polityk odniósł się także do swojej sytuacji prawnej związanej z wyrokiem w sprawie pobicia policjantów. - Powiem tak: od strony prawnej nigdy nie byłem prawomocnie skazany. Uznałem nieprawomocny wyrok pierwszej instancji z tego powodu, że wiem, jak bardzo niewydolne mamy w Polsce sądy. Gdybym się odwoływał, to wszystko trwałoby jeszcze dłużej i miałbym problem z kandydowaniem w wyborach w 2019 roku, w których pierwotnie chciałem startować - oznajmił Przemysław Wipler.

Wipler "jedynką" Konfederacji. Ale proces przeciwko niemu wciąż trwa

Jak informowaliśmy w artykule wyżej, w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi Południe nadal toczy się proces przeciwko Przemysławowi Wiplerowi. Polityk został oskarżony m.in. o przywłaszczenie pieniędzy Fundacji Wolność i Nadzieja w latach 2014-2017. "Łącznie chodzi o prawie 150 tysięcy złotych. Przemysław Wipler płacił pieniędzmi fundacji m.in. za prywatne podróże, wizyty w restauracjach, rodzinne wyjazdy czy gry wideo" - opisywało sprawę Radio Zet.



Były poseł PiS zwrócił pieniądze, ale nie przyznał się do winy. - Na żadnym etapie działalności fundacji nikt nigdy nie kwestionował sposobu prowadzenia gospodarki finansowej fundacji przez pana Przemysława Wiplera - mówił pełnomocnik polityka Maciej Zaborowski. Według ustaleń portalu Gazeta.pl kolejna rozprawa miała odbyć się 4 lipca, ale została odroczona do września.

Konfederacja ogłosiła polityka "jedynką" na listach wyborczych w Toruniu. "Mogę się jeszcze Polsce przydać"

Polityk opowiedział o czynnikach motywujących go do swojej kandydatury w wyborach z listy Konfederacji w Toruniu. - Mam silną potrzebę służby publicznej i przekonanie, że z moim doświadczeniem mogę się jeszcze Polsce przydać. Poza tym mam silne przeświadczenie, że to jest moment, którego nie można przegapić. Przemysław Wipler uzasadnił swoje zdanie argumentem, że "zmienia się oś podziału w polskiej polityce" w związku z młodszym pokoleniem, które chce innej Polski niż jest takiej, którą proponują starzy liderzy. Dziennikarka zauważyła, że Sławomir Mentzen "przy każdej okazji mówi o wywracaniu stolika" po czym zaprasza do niego polityków, którzy są na arenie od wielu lat jak Przemysław Wipler. Polityk wyjaśnił, że był w PiS ponad rok. - Poznałem tę formację od wewnątrz, to szybko zrozumiałem, że z moimi wolnościowymi poglądami pasuję tam jak wół do karety - powiedział Wipler.