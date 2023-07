Lider AgroUnii trafił do szpitala. Zakpił z ministra rolnictwa. "Ugasi pan to gaśnicą?"

Michał Kołodziejczak poinformował we wtorek, że jest w szpitalu. Zamieścił na Twitterze zdjęcie, na którym widać jego rękę podłączoną do kroplówki. Lider AgroUnii opowiedział historię pacjenta, którego poznał na sali. Mężczyzna ten trafił do szpitala z przepracowania. Pożalił się, że nie jest w stanie utrzymać swojego gospodarstwa.

REKLAMA

Zobacz wideo Rolnicy dalej będą głosować na PiS? "Nie spotkałem rolnika, który by mówił, że ufa Tuskowi"

Kołodziejczak w szpitalu spotkał rolnika. Zadał pytanie Telusowi

"Na moją salę przyszedł młody mężczyzna. Zaczął opowiadać, że jest rolnikiem i trafił do szpitala, bo nie wyrabia mu serce. Od słowa do słowa i ze łzami w oczach przyznał, że serce mu nie wyrabia, bo żeby utrzymać gospodarstwo, pracuje w firmie brukarskiej. I nie ma czasu na jakikolwiek odpoczynek, a dodatkowo dochodzi do tego presja i stres" - napisał Michał Kołodziejczak.

Na końcu tweeta lider AgroUnii oznaczył szefa resortu rolnictwa Roberta Telusa. "Ugasi pan to gaśnicą?" - spytał retorycznie Kołodziejczak, odnosząc się do niedawnego nagrania z TikToka ministra.

Śnięte ryby w Odrze. Jest pilny komunikat Wód Polskich

Robert Telus tańczy z gaśnicą. "Tak gasimy pożary w polskim rolnictwie"

Mowa o filmiku, na którym Robert Telus pokazuje, jak "gasi pożary w polskim rolnictwie wywołane wojną na Ukrainie". Minister, trzymając gaśnicę w rękach, robi z nią obrót, a cały środek gaśniczy spada na niego. Wideo szybko zniknęło z tiktokowego profilu ministra rolnictwa, ale udostępnił je jeden z liderów Konfederacji, Sławomir Mentzen. "Twój stary na TikToku" - zakpił. Na obu polityków posypały się krytyczne komentarze. Więcej szczegółów w tym artykule.