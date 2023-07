Przekazy Dnia to niejawne instrukcje rozsyłane w Prawie i Sprawiedliwości swoim parlamentarzystom, co i jak mają mówić.

Dwa najważniejsze tematy w ostatnich Przekazach PiS, do których dotarliśmy, to sprawa pani Joanny z Krakowa i pożar chemikaliów składowanych w Zielonej Górze. Ale jest też o atakach na Donalda Tuska i pytania o finanse Sławomira Mentzena, współprzewodniczącego Konfederacji.

PiS: oskarżać TVN o mistyfikację

Historia pani Joanny jest bardzo osobista, ale ma potencjał polityczny. Obóz rządzący stara się go ograniczyć. Jak? PiS w swoich Przekazach nakazuje oskarżać TVN, która to stacja telewizyjna oddała głos pani Joannie i nagłośniła jej historię.

Cytat z Przekazu Dnia PiS: "TVN w sprawie pani Joanny zrobił materiał pod polityczną tezę. Nie uwzględnił przy tym faktów, czyli zagrożenia życia i zdrowia pani Joanny w związku z jej myślami samobójczymi. Nie uwzględnił dobra osobistego pani Joanny, nie zatroszczył się o jej zdrowie i sytuację osobistą. Można tu mówić o wykorzystaniu osoby z zaburzeniami do uzasadnienia nieprawdziwej, uderzającej w prawdę tezy".

PiS radzi wręcz mówić o "celowej manipulacji i mistyfikacji TVN-u i opozycji". "Policja była wezwana do samobójstwa, a nie do aborcji" - PiS nakazuje powtarzać to jak mantrę. W Przekazach uderza się też w panią Joannę. To cytat z tego wewnętrznego dokumentu PiS: "Nie bez znaczenia może być zaangażowanie pani Joanny w środowiska proaborcyjne. W Internecie jest mnóstwo obscenicznych wulgarnych zdjęć z tą panią". Media sprzyjające obozowi rządzącemu zaczęły zresztą prześwietlać aktywność pani Joanny w internecie, by podważać jej wiarygodność.

Sprawa pani Joanny z Krakowa

W kwietniu pani Joanna zadzwoniła do swojej psychiatry informując ją o swoim złym stanie. Lekarka zadzwoniła z kolei na numer 112 i poinformowała - powołując się na słowa pacjentki, którą jednocześnie miała na drugim telefonie - o zagrożeniu życia kobiety w postaci ryzyka popełnienia przez nią samobójstwa. Przekazała też, że kobieta przyjęła tabletki poronne, by przerwać ciążę. Lekarka relacjonowała, że pani Joanna wprost mówiła o woli targnięcia się na swoje życie. Z kolei jej pacjentka w późniejszych wypowiedziach w mediach relacjonowała, że chciała się jedynie uspokoić, a nie zrobić sobie krzywdę, przyznając jednocześnie, że jej telefon mógł brzmieć dramatycznie.

Do domu kobiety przyjechała - wysłane przez dyspozytora numeru 112 - karetka pogotowia i policja. Interweniujący funkcjonariusze - jak orzekł sąd - zachowali się wobec kobiety w sposób bezprawny.

Pilnujący pani Joanny policjanci i policjantki zdaniem sądu, który orzekał rozpatrując zażalenie na ich działania, złamali prawo zatrzymując kobiecie telefon. A pani Joanna - ocenił sąd - "została de facto ukarana za czyn, który nie może zostać jej przypisany". Pani Joanna mówiła o interwencji policji, co podkreślała wielokrotnie, że czuła się w jej wyniku zaszczuta, a do swojej psychiatry ma żal. Pani Joanna opisywała, że na SOR-ze kilkoro policjantów otoczyło ją, utrudniali pracę medykom, na co lekarze zwrócili funkcjonariuszom uwagę. W drugim szpitalu, do którego przewieziono następnie panią Joannę, policjantki kazały jej się rozebrać, kucać i kaszleć w celu rewizji osobistej.

Szef PO Donald Tusk szybko po tym, jak pani Joanna opowiedziała swoją historię w telewizji, na fali społecznych emocji wezwał do marszu na dzień 1 października.

Obóz PiS zaczął się bronić przed zarzutami o zaszczucie kobiety. Policja opublikowała komunikat (później skrócony) z informacjami wrażliwymi o tym, że w czasie interwencji od pani Joanny czuć było woń alkoholu, o złej kondycji pani Joanny w czasie interwencji i o tym - co powinno podlegać tajemnicy - "od lat leczy się psychiatrycznie". Z kolei komendant główny policji gen. insp. Jarosław Szymczyk ujawnił rozmowę lekarki z dyspozytorem numeru 112, z której wynikało, że powodem interwencji policji było ryzyko samobójstwa, a nie wykonanie aborcji przez kobietę, jednak w rozmowie padła informacja o zażyciu środków poronnych.

Instrukcja: przekierowywać uwagę na pracę i płacę

W instrukcji PiS dla swoich parlamentarzystów centrala partii radzi przekierowywać uwagę na inne wątki niż aborcja. Jakie? PiS pisze, że "prawa kobiet to nie tylko prawa reprodukcyjne, ale także prawo do godnej pracy i płacy, godnych warunków życia".

W tym punkcie PiS wskazuje, że za czasów rządów prawicy spadło bezrobocie wśród kobiet. "Prawem kobiet jest prawo do bezpieczeństwa, a to Lewica i Platforma Obywatelska chcą zgotować piekło kobietom ściągając do Polski nielegalnych migrantów" - to kolejny cytat z poradnika dla parlamentarzystów obozu rządzącego.

PiS radzi swoim ludziom wskazywać na to, "co dzieje się na francuskich, czy szwedzkich ulicach gdzie każdego roku gwałcone są kobiety: pamiętacie Sylwestra w Kolonii w 2015 r. kiedy kilkaset kobiet było molestowanych przez muzułmańskich migrantów?". Politycy PiS mają perorować publicznie na przykład tak oskarżając opozycję: "To, co robicie, to hipokryzja i cynizm. Nie interesują was żadne prawa kobiet, tylko instrumentalne wykorzystywanie kobiet do polityki. To draństwo!".

Jednocześnie PiS zarzuca mediom i osobiście Donaldowi Tuskowi uderzanie w lekarkę pani Joanny. "Mówią o obronie kobiet, ale jakoś tak wybiórczo, ponieważ nie mają już oporów, aby kobietę, lekarkę czy policjantki wezwane do tej sprawy atakować i na nie szczuć. Wam nie chodzi o żadne prawa kobiet, tylko o brudną politykę!" - stanowi instrukcja PiS.

Palący problem dla PiS: groźne odpady

Drugim dominującym tematem w Przekazie Dnia PiS jest sprawa pożaru chemikaliów składowanych w hali w Zielonej Górze. Ona też ma potencjał polityczny.

PiS nakazuje wiązać ten pożar z Platformą Obywatelską. I to z tą warszawską. "To, co stało się w Zielonej Górze, to element ciągnącej się od lat afery śmieciowej Platformy Obywatelskiej, której działacze żerowali na układzie biznesowym wokół śmieci, czego przykładem jest pan [Włodzimierz] Karpiński z PO w Warszawie, aresztowany i z zarzutami za przyjęcie 5 mln łapówki w związku z ustawianiem przetargów w Warszawskim MPO" - to pierwsza rzecz do zapamiętania przez ludzi PiS o pożarze w Zielonej Górze.

Karpiński został zatrzymany w lutym wraz z kilkoma innymi osobami. Są oni podejrzani o załatwianie wartych 600 mln zł kontraktów z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w Warszawie. Karpiński usłyszał zarzut przyjęcia korzyści majątkowej na ok. 5 mln zł. Tuż po aresztowaniu Karpińskiego prezydent Warszawy zawiesił, a potem odwołał z funkcji sekretarza miasta i rad nadzorczych, w których zasiadał.

PiS radzi przekonywać w mediach, że "dzisiaj kłębowiska dymu unoszące się nad Zieloną Górą to symbol kłamliwej trucizny, jaka sączy się z ust polityków PO i sprzyjających im mediów. Próbują odwracać kota ogonem, umywać ręce, a to oni ponoszą za ten śmieciowy skandal odpowiedzialność". I przypominać, że zgodę na utworzenie płonącego składowiska w Przylepie wydał w 2012 r. starosta z Platformy Obywatelskiej Ireneusz Plechan.

Donald Tusk wcześniej bardzo ostro krytykował PiS za ten pożar i politykę śmieciową. Tuż po tym, jak zapłonęły chemikalia w Zielonej Górze, pisał tak: "Smród płonących odpadów w Zielonej Górze. Smród setek bezkarnych nielegalnych składowisk. Smród PiS-owskiej korupcji w całej Polsce. Kaczyński i Sasin na pikniku".

PiS: "Platforma to partia pogardy i niechęci do Polski"

Tradycyjnie PiS radzi nie oszczędzać Donalda Tuska. Aktualnie wymierzona jest w niego cała ofensywa żądań, by ujawnił swój majątek i zarobki związane z pełnieniem funkcji przewodniczącego Rady Europejskiej. "Donald Tusk nie chodzi na pikniki rodzinne. On i jego koledzy o polskich rodzinach myślą i mówią: 'chlają i biją'. Dla Platformy Obywatelskiej programy społeczne to tworzenie marginesów społecznych" - tak PiS radzi bić w lidera Platformy.

Dalej jest jeszcze ostrzej: "Platforma to partia pogardy i niechęci do Polski, polskich rodzin, wszystkich Polek i Polaków. Prawo i Sprawiedliwość robi wszystko, aby Polacy nie musieli wyjeżdżać do Niemiec na szparagi, aby polskie rodziny w piękne letnie popołudnia, mogły być na piknikach rodzinnych".

W Przekazach Dnia pojawia się też przytyk do Konfederacji - to nowy element w komunikacji PiS, bo wcześniej PiS starało się unikać konfrontacji z "Konfą". Tym razem PiS radzi już zacząć pytać także o to, "ile zarabiają i kto finansuje Tuska, Hołownię i Mentzena, skoro aspirują do tego by pełnić ważne funkcje państwowe".

Jedność na pokaz

Centrala PiS nakazuje swoim ludziom kolportować przekaz o jedności Zjednoczonej Prawicy.

Obóz ten jest oczywiście wewnętrznie skłócony, co wielokrotnie już opisywaliśmy w Gazeta.pl, ale teraz ma się on publicznie prezentować jako zgodny i tworzyć dychotomię: prawica zjednoczona - opozycja pokłócona. "Na opozycji są przepychanki i politycy nie potrafią się dogadać ws. list wyborczych i programu. Zjednoczona Prawica jest gwarantem stabilności i współpracy z panem prezydentem" - radzi PiS mówić swoim ludziom. I jeszcze: "Wybór jest prosty: albo PiS, albo chaos".