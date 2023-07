Mimo przeprowadzonemu głosowaniu przez Komisję ds. nagród, prezydent Lublina Krzysztof Żuk postanowił wręczyć jedną z nagród w dziedzinie kultury placówce, która jest zarządzana przez jego żonę Katarzynę Mieczkowską. Zarządzane przez nią Muzeum Narodowe w głosowaniu komisji otrzymało dwa głosy, natomiast red. Agata Koss-Dybała - pięć - przekazał portal jawnylublin.pl.

Lublin. Prezydent Krzysztof Żuk wręczył nagrodę 25 tys. złotych placówce zarządzanej przez swoją żonę

Nagroda Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury w 2022 roku, według rekomendacji komisji, miała trafić do Agaty Koss-Dybały, dziennikarki Radia Lublin. Ostatecznie 25 tys. złotych otrzymała placówka zarządzana przez Katarzynę Mieczkowską. Podczas uroczystej Gali Kultury, w trakcie wręczania nagród, głos zabrała żona włodarza Lublina. Na początku przemówienia Mieczkowska przytoczyła swoją rozmowę dyrektorem Centrum Kultury Rafałem Kozińskim.

- Kilka miesięcy temu zadzwonił do mnie Rafał i powiedział, że powinniśmy zgłosić zamek do Nagrody Prezydenta Miasta Lublin. Odpowiedziałam mu: - Czy ty zwariowałeś? Jak to będzie wyglądało? Że mąż żonie daje nagrodę? Szanujmy się - powiedziała Mieczkowska, cytowana przez portal jawnylublin.pl. - Po czym pomyślałam sobie, że to nie może być tak, że skoro mam fajnego męża, to w związku z tym cały zespół na tym traci - dodała. Mieczkowska wspomniała również, że w minionym roku w Muzeum Narodowym pojawiło się prawie 500 tys. zwiedzających.

Katarzyna Duma, rzeczniczka prezydenta miasta przekazała, że "wynik głosowania nie jest dla prezydenta wiążący i stanowi jedynie wskazówkę" - poinformował portal jawnylublin.pl. - Niezależnie od kolejności, w jakiej Komisja przedstawia rekomendowanych, ostatecznym laureatem nagród może zostać każda osoba bądź instytucja z trzech wskazanych - dodała. Okazało się również, że uzasadnieniem wyboru był spory sukces wystawy Muzeum Narodowego "Tamara Łempicka - kobieta w podróży". Frekwencja na wydarzeniu wyniosła bowiem niespełna 87 tys. osób. Miasto wsparło to wydarzenie kwotą prawie 100 tys. złotych.

Prezydent Lublina wręcza nagrody, mimo braku rekomendacji powołanej komisji

To nie pierwsza sytuacja, gdy prezydent Lublina zdecydował o przyznaniu nagrody innej osobie niż ta, którą rekomendowała komisja. W 2020 roku nagrodę za Upowszechnianie Kultury w 2019 roku otrzymała Magdalena Gach-Leziak, która podczas głosowania komisji zajęła drugie miejsce. W 2021 roku Nagrodę Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury w 2020 roku otrzymała z kolei Wschodnia Fundacja Kultury AKCENT, która również podczas głosowania komisji zajęła drugie miejsce - czytamy na portalu jawnylublin.pl.