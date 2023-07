W piątek 14 lipca Senat zawetował nowelizację Andrzeja Dudy ws. ustawy powołującej komisję ds. wpływów rosyjskich. "Gazeta Polska Codziennie" donosi, że będzie to tematem obrad czwartkowej komisji administracji i spraw wewnętrznych.

Kaleta: PiS ma przygotowane rozwiązanie, jeśli opozycja nie zgłosi swoich kandydatów do komisji

W następnej kolejności ustawa ma trafić na piątkowe obrady Sejmu, który zbiera się po raz ostatni do końca wakacji. Weto wyższej izby parlamentu Sejm może odrzucić tylko bezwzględną większością głosów - zaznacza "Gazeta Prawna". Piotr Kaleta z Prawa i Sprawiedliwości ocenił, że może nie starczyć czasu na wybranie członków komisji. - Mało prawdopodobne, że uda się to zrobić w piątek, bo musielibyśmy mieć przedłużenie posiedzenia o sobotę. Natomiast to nie jest wykluczone, bo o tym decyduje prezydium Sejmu, a finalnie pani marszałek Elżbieta Witek - powiedział wiceszef sejmowych komisji administracji i spraw wewnętrznych.

Polityk został zapytany również o skład komisji i co w sytuacji, gdy opozycja nie zgłosi swoich kandydatów. - Co do składu personalnego oczywiście nie mogę niczego ujawniać, natomiast jeśli chodzi o opozycję, to mamy nadzieję, że jednak wykaże się odpowiedzialnością i przedstawi swoich kandydatów - stwierdził polityk partii rządzącej. Jak podkreślił, jeśli jednak opozycja nie zgłosi kandydatów to PiS "ma przygotowane rozwiązanie i na tę okoliczność". Jeśli w tym tygodniu nie uda się wybrać członków komisji, kolejne posiedzenie Sejmu może zostać zwołanie w sierpniu.

Czym różni się nowa ustawa Dudy od tej, którą podpisał? Sprawdzamy

Członkowie komisji "lex Tusk". Ile będą zarabiać?

Według ustaleń "Faktu" z końca maja, członkowie powołani do tej komisji będą mogli dorobić do diety poselskiej. "Wynagrodzenie członków Komisji zostało ustalone tak samo, jak wynagrodzenie członków tzw. Komisji Warszawskiej" - napisano w uzasadnieniu ustawy. Wcześniej do sprawy odniósł się też rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. - Będzie ono odpowiadało wynagrodzeniu sekretarzy stanu w ministerstwach i wyniesie ok. 10 tys. zł na rękę - przekazał kilka miesięcy temu Rafał Bochenek. Oznacza to, że wynagrodzenie brutto wyniesie około 16 tysięcy złotych miesięcznie. Poza tym kancelaria premiera opłaci członkom komisji składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Jeszcze więcej zarobi przewodniczący komisji. Jego dieta będzie wypłacana ryczałtowo i ma wynieść trzykrotność najniższego wynagrodzenia w Polsce. Będzie to więc kwota 10 470 złotych brutto. Od 1 lipca pensja ta będzie zwaloryzowana i wzrośnie o 330 złotych, do 10 800 złotych brutto.

Andrzej Duda: "Uznałem, że może to nie było najszczęśliwsze rozwiązanie"

- Od samego początku ta ustawa nie blokowała nikomu kandydowania do parlamentu. To były kłamstwa, nieprawdy, sugerujące, że orzeczenie komisji zablokuje komukolwiek start w wyborach. Przecież pan wie, że to nieprawda - mówił prezydent Andrzej Duda w wywiadzie z Interią pod koniec czerwca. Na uwagę, że potencjalna decyzja komisji mogła zablokować np. możliwość sprawowania funkcji premiera czy ministra, Duda odpowiedział: "Niektórych funkcji związanych z odpowiedzialnością za finanse publiczne. Ale i tu uznałem, że w obliczu napięć czy kontrowersji jest to kwestia wtórna, bo najważniejsze jest pokazanie wpływów rosyjskich na polskie bezpieczeństwo".

Na pytanie, czy być może pospieszył się z podpisem pod tą ustawą, stwierdził: "Powiem inaczej: uznałem, że może to nie było najszczęśliwsze rozwiązanie, jeśli chodzi o kompetencje komisji. Uznałem, że można je usunąć. Jeżeli komisja będzie poprowadzona tak dobrze, jak postępowania przed komisją Rywina, to wystarczy, by spełniła swoje cele". Prezydent zaledwie cztery dni po podpisaniu ustawy złożył nowelizację. - Uważam, że w tej komisji nie powinno być członków parlamentu, to powinno być w ustawie wyraźnie zapisane, że osoby, które sprawują mandaty parlamentarne nie mogą być członkami komisji - ani posłowie, ani senatorowie. Uważam, że to powinna być komisja ekspercka - podkreślił wówczas prezydent.

"Lex Tusk". Wiadomo, ile zarobią członkowie i szef komisji