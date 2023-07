W poniedziałek 24 lipca Konfederacja ogłosiła Tomasza Grzegorza Stalę liderem na liście kandydatów w Częstochowie. Nie jest to jedyna działalność polityka, ponieważ zajmuje się on również prowadzeniem wydawnictwa 3DOM, które posiada w swojej ofercie publikacje charakteryzujące się prawicowym ekstremizmem. Jedną z nich jest książka "Adolf Hitler. Twarzą w twarz".

Konfederacja ogłosiła Stalę liderem na liście. Polityk wydał książkę "Adolf Hitler. Twarzą w twarz"

"Zawsze mówiłem, że Żydzi są najgłupszym diabłem, ale on istnieje. (...) Są kłamcami, fałszerzami, oszustami." - brzmi fragment z książki "Rozmowy przy stole", cytowany przez "Rzeczpospolitą". Książka do niedawna była trudno dostępna w Polsce, ale to się zmieniło w wyniku opublikowania jej pod tytułem "Adolf Hitler. Twarzą w twarz" przez częstochowskie wydawnictwo 3DOM.

- Nie odcinam się od książek, które wydaję, ale też nie zgadzam się ze wszystkimi w stu procentach. Warto nadmienić, że część książek posiada wstęp z komentarzem krytycznym przygotowanym przez współpracujących z wydawnictwem 3DOM ekspertów bądź przeze mnie. Uważam, że ludzie powinni mieć dostęp do różnych punktów widzenia i sami wyciągać wnioski - powiedział Tomasz Stala w rozmowie z "Rzeczpospolitą". Do wydawania podobnych książek odniósł się również jeden z liderów Konfederacji Janusz Korwin-Mikke. - Ludzie muszą mieć różnorodność. Sam w stanie wojennym wydałem w podziemiu "Mein Kampf" Hitlera - oznajmił polityk.

Tomasz Stala w przeszłości angażował się w kontrowersyjne aktywności. Ekspertka: Jest ekstremą nawet jak na standardy skrajnej prawicy

Jak informowaliśmy, w sierpniu ubiegłego roku policja zarekwirowała z firmy Stali koszulki i kubki z napisem: "Nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków, Unii Europejskiej" - czyli słowa pochodzące z tzw. piątki Mentzena, również jednego z liderów Konfederacji. Prokuratura umorzyła jednak dochodzenie w tej sprawie i zwróciła przedmioty właścicielowi. Natomiast podczas Targów Książki Historycznej na Zamku Królewskim w 2022 roku polityk sprzedawał m.in. "Protokoły mędrców Syjonu" i "książki uznanego sądownie za kłamcę oświęcimskiego Dariusza Ratajczaka", co spotkało się z krytyką.

- Tomasz Stala jest ekstremą nawet jak na standardy skrajnej prawicy- oznajmiła dr Anna Tatar ze Stowarzyszenia "Nigdy Więcej", która skomentowała, że jej zdaniem o skrajnych poglądach polityka świadczą nie tylko wydane książki, ale również jego wypowiedzi. We wrześniu 2022 roku Tomasz Stala miał powiedzieć na antenie telewizji wRealu24.pl, że jest "dużo znaków zapytania i wątpliwości" odnośnie komór gazowych w obozach zagłady. Zdaniem ekspertki można to uznać za podważanie prawdy na temat Holokaustu.

Wydawnictwo w 2021 roku wypuściło "Dzienniki Turnera" autorstwa Andrew MacDonalda, które są zwane "biblią terrorystów". Książka opowiada o perypetiach terrorystów, którzy doprowadzają do wojny nuklearnej, obalenia rządu USA i eksterminacji osób czarnoskórych i Żydów. Ponadto publikacja zawiera instrukcje sporządzania materiałów wybuchowych. "Nie zdołamy zniszczyć Systemu, nie wyrządzając krzywdy tysiącom niewinnych osób - jest to niemożliwe" - cytuje książkę "Rzeczpospolita". Książka była inspiracją dla wielu zamachów m.in. w Oklahoma City w 1995 roku, w którym zginęło 168 osób. Sprawca zamachu Timothy McVeigh zawarł znajomość w więzieniu z terrorystą Tedem Kaczynskim "Unabomberem", którego manifest również znalazł się wśród oferty wydawnictwa.