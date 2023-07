Kukiz naciska na Kaczyńskiego i przypomina swoje warunki. "Ja nie muszę być w Sejmie"

Paweł Kukiz kolejny raz w rozmowie z mediami stawia Jarosławowi Kaczyńskiemu warunki dotyczące startu w wyborach z list Zjednoczonej Prawicy. Tym razem w rozmowie z "Super Expressem" zapowiedział, że nie może powiedzieć, że wystartuje w wyborach, dopóki nie prezes PiS nie podpisze postulatów programowych Kukiz'15. - Ja nie muszę być w Sejmie. Jestem w nim tylko dla proobywatelskich postulatów. Jeżeli więc się okaże, że z jakichś powodów PiS nie podpisze ze mną umowy na ich realizację, to nie wystartuję w wyborach do Sejmu. Zastanowię się nad Senatem - stwierdził.

Zobacz wideo Fogiel: Nie sądzę, by ktoś był w stanie przekonać Pawła Kukiza do czegoś, do czego sam nie jest przekonany