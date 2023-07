"Gazeta Wyborcza" opublikowała w swoich mediach społecznościowych wideo, na którym widać wiceministra finansów Piotra Patkowskiego w Sejmie. Dziennikarze zapytali polityka o kwestię finansowania pikników promujących 800 plus. Wiceminister wskazał, że wydarzenie jest organizowane, "aby Polacy dowiedzieli się o zmianach".

PiS promuje pikniki 800 plus. "Wszyscy podatnicy płacą za tę watę cukrową". Dziennikarze zapytali o to polityka

Dziennikarz TVN oznajmił, że o zmianach mogą poinformować media, w tym m.in. TVP. - Przecież możecie wszystko pokazać. Płacimy abonament - powiedział. Do dyskusji włączyła się dziennikarka "Gazety Wyborczej", która przypomniała, że na telewizję publiczną zostały przeznaczone trzy miliardy złotych z budżetu państwa. - Zadaniem rządu jest przyjmowanie dobrego prawa, a także informowanie o przyjmowanych przez rząd ustawach tak, żeby wszyscy, do których są kierowane, mogli z nich korzystać - brnął dalej Patkowski.

- Ale wszyscy podatnicy płacą za tę watę cukrową w momencie, kiedy to jeszcze nie jest rozliczone, panie ministrze, ponieważ nie ma kampanii. Prezydent nie ogłosił daty wyborów - odparła Justyna Dobrosz-Oracz. Wiceminister nie odniósł się do sprawy i odesłał dziennikarkę do projektu ustawy budżetu państwa i ustawy o finansach publicznych. Redakcja Gazeta.pl będzie jeszcze interweniowała w tej sprawie.

Pikniki 800 plus i "cukierki zrzucane z samolotu". Ministerstwo rozpoczęło akcję w połowie lipca

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej we współpracy z Urzędami Wojewódzkimi w połowie lipca rozpoczęło akcję tzw. pikników 800 plus. Są to spotkania, na których promowane są zmiany dotyczące świadczenia 500 plus, zainicjowane przez PiS. Spotkania odbywają się w wielu regionach. Jeden z takich pikników odbył się w Korzennej, gdzie według doniesień "Gazety Krakowskiej" przygotowano dla rodzin atrakcje, takie jak pokaz iluzjonistyczny, pokaz eksperymentów, przejażdżki na monocyklu i cukierki zrzucane z samolotu.

- Zespoły regionalne, grupy taneczne, kino plenerowe oraz niezliczone atrakcje dla dzieci, w tym cukierki zrzucane z samolotu, dmuchańce, "Naukobus" i wiele innych - relacjonował wojewoda małopolski Łukasz Kmita. W samej Małopolsce takich pikników ma być co najmniej 10. Podobne pikniki odbyły się niedawno w Kartuzach, Elblągu, Tomaszowie i Opolu.