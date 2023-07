We wtorek 25 lipca Platforma Obywatelska zorganizowała konferencję prasową w Wołominie (woj. mazowieckie) niedaleko składowiska odpadów. Spotkanie miało być poświęcone odkryciu władz samorządowych, które odnalazły kilkanaście tysięcy ton beczek, w których znajdują się niebezpieczne odpady. Jak relacjonuje TVN24, niedługo po rozpoczęciu spotkania z dziennikarzami na miejscu pojawili się nieoczekiwanie wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba, polityk Solidarnej Polski oraz starosta Adam Lubiak z Prawa i Sprawiedliwości.

REKLAMA

Zobacz wideo Jarosław Kaczyński o Konfederacji: Nie wierzcie w nasze wspólne rządy

Konferencja prasowa w Wołominie. Wiceminister Jacek Ozdoba próbował zakłócić spotkanie

Wiceminister stanął obok Jana Grabca z Platformy Obywatelskiej, notorycznie mu przerywając i mówiąc w tym samym momencie. - To dziwna konferencja, bo jeszcze się nie zdarzyło, żeby cała konferencja została "strollowana" i to przez ludzi, którzy pełnią urzędy państwowe - powiedział Grabiec, cytowany przez TVN24. Poseł PO powiedział także do Ozdoby, że "bierze pieniądze za to, żeby odpowiadać na pytania mieszkańców, żeby służyć mieszkańcom, zapewniać im bezpieczeństwo, a nie zakrzykiwać konferencje opozycji". - To nie jest Białoruś, to nie jest Rosja. Jak macie takie zapędy, to jedźcie tam sobie i zostawcie Polskę w spokoju - mówił polityk opozycji.

W pewnym momencie na konferencji pojawiła się także sekretarz gminy Wołomin Małgorzata Izdebska, która miała zabrać głos. Ozdoba zaczął jednak przysuwać mikrofony w swoją stronę. Między politykami doszło do przepychanki. - Niech pan się na mnie nie kładzie, pan ma jakieś dziwne zapędy - mówił Ozdoba do Grabca, po czym odepchnął posła KO i mówił dalej do mikrofonu.

Ewa Wrzosek ze Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia, napisała na Twitterze, komentując sytuację: "Jeśli działanie sprawcy jest ukierunkowane na dokuczenie innej osobie i charakteryzuje się 'złośliwością' wypełnia znamiona wykroczenia z art. 107 kw. Do ukarania wystarczy udowodnienie, iż zakłócony został spokój danej osoby".

Z kolei polityk Bartłomiej Sienkiewicz określił zajście "bandyterką". "Wiceminister rządu p. Ozdoba, próbujący przerwać konferencję posła opozycji ws. zagrożenia trującymi śmieciami, to już państwo zorganizowanej rządowej bandyterki. Jaki szef kampanii PiS takie zachowania" - przekazał na Twitterze.

"Drobne kobiety" i "dzieci z pistoletem". Duda o zagrożeniach dla policjantów