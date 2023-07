W poniedziałek 24 lipca Konfederacja ujawniła na pl. Biegańskiego w Częstochowie swoich trzech kandydatów do Sejmu. Wśród nich znaleźli się Tomasz Grzegorz Stala, Jakub Mierzejewski oraz Bogusław Adamowicz. Stala zajmuje pierwsze miejsce na liście w okręgu częstochowskim. Jak donosi "Gazeta Wyborcza", reprezentuje on "skrajnie prawicowe poglądy" i jest jednym z założycieli klubu kibiców "Wieczny Raków". Obecnie Stala jest związany z Konfederacją Wolności i Niepodległości Grzegorza Brauna.

REKLAMA

Zobacz wideo Jarosław Kaczyński o Konfederacji: Nie wierzcie w nasze wspólne rządy

Kandydat Konfederacji i jego "prawicowe" wydawnictwo. Sprzedawał kubki z "piątką Mentzena"

Mężczyzna w 2016 roku otworzył sklep internetowy 3DOM, który z biegiem czasu zaczął funkcjonować jako wydawnictwo. "GW" przytacza jeden z wywiadów, w którym Stala powiedział, że jego celem jest "stworzenie marki, z którą utożsamiać się będą osoby ceniące wolność, tradycję i religię katolicką". Nazwa firmy ma "wskazywać umiłowanie wolności, ale nie tej lansowanej przez Owsiakowe 'róbta, co chceta' i lewackie ideologie". Wchodząc na stronę wydawnictwa możemy przeczytać, że jest ono "katolickie" oraz "prawicowe". Swoją osobną zakładkę posiada Sławomir Mentzen i jego publikacje. Na stronie można kupić także między innymi różaniec, kropielnicę oraz Pismo Święte.

"Gazeta Wyborcza" donosi, że w sierpniu ubiegłego roku do firmy Stali weszli funkcjonariusze policji i zarekwirowali koszulki i kubki z napisem: "Nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków, Unii Europejskiej" - czyli pochodzące z tzw. piątki Mentzena. Częstochowska prokuratura ostatecznie umorzyła dochodzenie w sprawie publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość. Gadżety zwrócono właścicielowi. Więcej w poniższym artykule:

Zarekwirowane kubki z hasłem Konfederacji. Może nawoływać do nienawiści

Z kolei podczas Targów Książki Historycznej na Zamku Królewskim w 2022 roku Stala sprzedawał między innymi "Protokoły mędrców Syjonu" i "książki uznanego sądownie za kłamcę oświęcimskiego Dariusza Ratajczaka". Stoisko Stali wywołało protesty wśród środowisk żydowskich. To nie wszystko, "GW" zwraca także uwagę, że w lutym bieżącego roku w siedzibie wydawnictwa zainaugurowano działalność Polskiego Ruchu Antywojennego, który "stawia sobie za cel powstrzymanie 'amerykanizacji i ukrainizacji Polski' oraz normalizację stosunków z Rosją" - zaznacza dziennik.

Kaczyński na pikniku o opozycji: Proponują nam niszczenie katolików

Kandydaci Konfederacji do Sejmu. "My im ten stolik przewrócimy"

Drugi na liście jest Jakub Mierzejewski, prezes Okręgu Częstochowskiego oraz członek Rady Krajowej Nowej Nadziei Mentzena, specjalista ds. stosunków międzynarodowych. - Nie idziemy do wyborów po to, żeby usiąść z nimi do stolika, tylko żeby im ten stolik przewrócić - mówił na częstochowskim placu kandydat Konfederacji o członkach Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej. - My im ten stolik przewrócimy. I wtedy każdego pracującego Polaka będzie stać na dom, grill, trawę, dwa samochody i wakacje - dodał.

Trzecim kandydatem jest Bogusław Adamowicz z Ruchu Narodowego. W 2019 roku kandydował do Sejmu z list KW Konfederacja Wolność i Niepodległość. Jak zaznacza "GW", wtedy mówił o tym, by "wartości narodowe były obecne w życiu publicznym", a teraz promuje między innymi powszechny dostęp do broni.

"W głębi serca trochę braunista". Ciekawy przypadek Sławomira Mentzena