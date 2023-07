Zobacz wideo Petru: Konfederacja przyciąga wyborców liberalnych

Marcin Duma w rozmowie z Onetem mówił m.in. o poparciu dla Konfederacji. Według najnowszego badania IBRiS (przeprowadzonego w dniach 19-20 lipca) na partię tę głosować chce 13 proc. respondentów. - Musimy pamiętać, że sondaże realizowane w wakacje są mimo wszystko obarczone błędem. To znaczy jest spora grupa wyborców, którzy dzisiaj politycznie stoją troszeczkę z boku - podkreślił.

Wszystkie badania, do których mam dostęp, czyli te znane nam z mediów, jak i tzw. badania wewnętrzne, partyjne, są dosyć zgodne i pokazują, że Konfederacja ma swój górny pułap mniej więcej na poziomie 20 proc. To wcale nie oznacza, że Konfederacja przejmie 20 proc. wyborców, ponieważ to będzie zawsze wypadkowa tego, w jaki sposób ta partia będzie sobie radzić w kampanii i na ile nie radzić sobie będą jej konkurenci

- podkreślił prezes pracowni sondażowej IBRiS.

"Konfederacja może mieć wyższy wynik niż polityczne gwiazdy jednego sezonu w poprzednich cyklach wyborczych"

Marcin Duma zwrócił również uwagę na to, że we wcześniejszych latach partie, które "w jakimś stopniu były objawieniem sezonu", rodziły się tuż przed wyborami, nie mając żadnego startowego elektoratu. Jak zaznaczył tak było np. z Kukiz'15 czy ugrupowaniem Janusza Palikota. Poparcie dla tych formacji kończyło się w okolicach 10 proc.

- Natomiast pamiętajmy, że z Konfederacją sytuacja jest troszeczkę inna. (...) Będąc od paru lat obecna w polskim systemie politycznym - chociaż niekoniecznie pod tą samą nazwą - na starcie miała już 5-6 proc. - powiedział w rozmowie z Onetem prezes IBRiS. - To, co dzisiaj może jeszcze zebrać, to jest właśnie tych 10 proc. wyborców, którzy takiej nowej oferty oczekują. A to oznacza - przypomnę, że zaglądamy tutaj w polityczną szklaną kulę - że Konfederacja może mieć wyższy wynik niż polityczne gwiazdy jednego sezonu w poprzednich cyklach wyborczych - dodał.

