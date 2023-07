Czarzasty o policjantach: Miałem taką sytuację za Ziobry. Przystawili mi pistolet do czoła

18 lipca w "Faktach" TVN pokazano reportaż o pani Joannie z Krakowa. Kobieta marzyła o dziecku, ale zdecydowała się zażyć tabletkę poronną, bo ciąża miała zagrażać jej zdrowiu. Kobieta powiedziała o aborcji lekarce, która wezwała policję. Pacjentce zabrano laptopa, później także telefon. Policjanci, zgodnie z relacją Joanny, mieli "otoczyć ją kordonem i wykonać rewizję osobistą".

Sprawa Joanny. Czarzasty: Tak ma postępować polska policja?

O sprawie pani Joanny dyskutowano w niedzielę w programie "Śniadanie Rymanowskiego" na antenie Polsat News. Komentował m.in. Włodzimierz Czarzasty, wicemarszałek Sejmu i współprzewodniczący Nowej Lewicy.

- To jest ohydne, co mówicie. Wyobraźcie sobie taką sytuację, wasze żony, wasze córki są w takiej sytuacji, biorą taką tabletkę, są w takim stanie, następnie przychodzi sześciu policjantów, dwie policjantki i mówią do niej: rozbieraj się, zdejmij biustonosz, zdejmij majtki (...), klękaj, przysiad, będziesz kasłała teraz. I wy mi chcecie powiedzieć, że to jest taka sytuacja, że jak ktoś chce popełnić próbę samobójczą, to tak ma polska policja postępować? - pytał Czarzasty.

TVP atakuje adwokatkę pani Joanny. Prezes RNA: Brak elementarnej wiedzy

Czarzasty o zachowaniu policji: Miałem takie sytuacje. Nikt mnie nie przeprosił

- Chcę wam powiedzieć, panu chcę powiedzieć, że miałem takie sytuacje w życiu - tu wicemarszałek zwrócił się do ministra Łukasza Schreibera. Opowiedział, co spotkało go po strajku kobiet. - Rzuciła mnie policja na samochód. Następnego dnia się dowiedziałem, że pobiłem policjanta. (...) Miałem półtora roku postępowania prokuratorskiego. (...) Nikt mnie nawet nie przeprosił, a policjant, który tym wszystkim dowodził, mówił do mnie w sposób tak arogancki, tak świński, bezczelny. I to jest właśnie ten wasz szef policji - powiedział Czarzasty, po czym znów zwrócił się bezpośrednio do Schreibera.

Szymczyk o sprawie Joanny: Kary dla policjantów? Nic na to nie wskazuje

- Patrzę w pana aroganckie oczy i chciałem panu powiedzieć tak... Miałem taką sytuację za Ziobry, że weszli do mnie o szóstej rano do domu. (...) Położyli mnie głową do podłogi. Przystawili pistolet maszynowy do czoła i powiedzieli mi tak: jak się k***a podniesiesz, to cię zabijemy. Moją żonę piętro wyżej, gołą, jakaś babka położyła na podłodze - opowiadał Czarzasty.

Czarzasty: To skandal jak wy się zachowujecie

- I wy wobec tego wszystkiego mówicie: To była próba samobójcza. Jak pan robiłby próbę samobójczą, to byłoby normalne, żeby do pana podeszli i powiedzieli "zdejmuj majtki, klękaj i kaszlnij"? Przecież to jest skandal, jak wy się zachowujecie. Po prostu skandal - podkreślił wicemarszałek.

Schreiber nazwał wypowiedź Czarzastego "popisem pana, którego znamy z największej arogancji". - Niech pan nie urządza cyrku. Skandalem jest pana zachowanie i to, co pan mówi - ocenił polityk PiS.