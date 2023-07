Kaczyński na pikniku PiS o Konfederacji: Ich program to pomysły szaleńców i dzieciaków

- Są sojusze, ale sojusznicy pomagają tylko tym, którzy potrafią sami bronić. Gdyby Ukraińcy nie potrafili się sami obronić, (...) byłoby po Ukrainie. A tak, trwa wojna i sprawa wielkiego zwycięstwa Ukrainy jest ciągle otwarta. Trzeba im tego zwycięstwa życzyć, chociaż oczywiście, pamiętajcie, także wobec Ukrainy nasza partia prowadzi i będzie prowadzić politykę obrony polskich interesów. Na przykład tam, gdzie chodzi o rolników. I będzie zważała na to, jak różne sprawy są załatwiane, jakie są wzajemne relacje, w jaki sposób nasi bracia ze wschodu zachowują się, kiedy są tutaj - mówił w niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński.

- To wszystko będzie brane pod uwagę. Pamiętajcie, pomagamy, chcemy pomagać, musimy pomagać, to jest w naszym interesie, ale to nie jest na zasadzie, że jeden daje, a drugi tylko bierze. Tak być nie może. Nie przyjmujemy takiej polityki: "bierzemy, ale nie kwitujemy". Dajemy, ale musi być pokwitowane. Choćby ostatnio dostarczyliśmy sporą ilość różnej ciężkiej broni i amunicji - dodał.

Jarosław Kaczyński: Tusk budzi niepokój i nienawiść

Prezes PiS Jarosław Kaczyński nawiązał także do opozycji. - Oni nam proponują powrót do tego, co było, ale przede wszystkim dzisiaj proponują nam nienawiść, negatywne uczucia, wojnę, można powiedzieć wojnę domową, niszczenie katolików, a Polska jest w większości katolicka, opiłowywanie. Proponują język polityki, który jest językiem z jakiejś jamy bandyckiej, a nie normalnym, kulturalnym językiem, którym powinniśmy się posługiwać. I to wszystko jest w gruncie rzeczy jeden człowiek, on się nazywa Donald Tusk - przekonywał.

- [Donald Tusk - red.] wykorzystuje każdą okazję, by budzić niepokój, nienawiść, stawiać różne zarzuty. To może być tragedia jakiejś kobiety, to może być, tak jak ostatnio, pożar, za który oni odpowiadają. Te śmietnisko na zachodzie to jest wynik ich rządów, tam jest mnóstwo tego rodzaju śmietnisk. To są niemieckie śmieci, to jest przywóz niemieckich śmieci, tak będzie Polska wyglądała, gdyby przyszli do władzy. Znów będą płace po 7 czy 9 zł za godzinę, będą te śmietniska, będą hale składowe i innego tego typu urządzenia, a nie będzie nowoczesności - mówił wicepremier.

- Czy ja mówię, że nasza władza jest nieomylna i anielska? Nie, proszę państwa, to jest władza zwykłych ludzi, jedni są lepsi, a drudzy gorsi. Są pomyłki, są różne niedobre wydarzenia, ale tam, gdzie się coś dzieje, gdzie się coś robi, to się zdarza zawsze. Nie ma po prostu cudów, nie ma na tym świecie partii aniołów, ale nasza partia wyciąga wnioski z różnego rodzaju błędów i nadużyć. Jesteśmy ludźmi, którzy chcą być uczciwi i w ogromnej większości są uczciwi. A oni? Oni mają swoje sądy, jak mówił jeden z nich. Swoich ewidentnych przestępców bronią zaciekle bez żadnego wstydu. Są po prostu pod tym względem nieprawdopodobnie bezczelni - przekonywał Jarosław Kaczyński.

- I znów: kto za tym stoi, kto realizuje tę politykę? Donald Tusk! Prawdziwy wróg naszego narodu i trzeba to jasno w końcu powiedzieć. Ten człowiek nie może rządzić Polską, niech idzie do swoich Niemiec i niech tam szkodzi, a nie tu. Na Białoruś też, tam też by się przydał. Ale on woli Niemcy - stwierdził.

Jarosław Kaczyński o Konfederacji: Nie będzie wspólnych rządów

- W jedno nie wierzcie, że my będziemy rządzili z Konfederacją. Nie będziemy rządzili, ich program to doprowadzenie was do nędzy, ich program to cztery tysiące kilkaset złotych dla każdego w bonie na leczenie. Jak się może wtedy leczyć człowiek chory na nowotwór, poważnie chory na serce czy jakąkolwiek inną poważną chorobę? (...) To oznacza skazanie bardzo wielu ludzi na śmierć, to są pomysły szaleńców, dzieciaków. Tylko dzieci mogą uwierzyć w taki program, nie wierzcie to, nie wierzcie w nasze wspólne rządy - podkreślał Jarosław Kaczyński.

Polityk odniósł się również do Trzeciej Drogi (sojuszu Polski 2050 i PSL). - Gdzie prowadzi ta droga, tego nikt nie wie. Tam jest dwóch takich panów, jednemu zazdroszczę wzrostu [chodzi o Władysława Kosiniaka-Kamysza - red.]. To jest wszystko, niczego poza tym nie zazdroszczę. Szczególnie jednemu nie zazdroszczę płaczów nad Konstytucją [mowa o Szymonie Hołowni - red.]. Rozumiem, że wzruszony, ale żeby stary chłop płakał? Chłopaki nie płaczą. On już nie chłopak, tym bardziej nie powinien płakać - mówił wicepremier. Swoje wystąpienie zakończył słowami: "i pamiętajcie o tym ryżym, pamiętajcie, bo to jest dzisiaj największe zagrożenie dla Polski".