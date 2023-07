"Były Prezydent RP oraz prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński, wzywa do głosowania na VOX w wyborach parlamentarnych w Hiszpanii: Chcę prosić o wsparcie dla VOX, partii Santiago Abascala, która walczy o silną i bezpieczną Hiszpanię" - napisało we wpisie skrajnie prawicowe ugrupowanie. Nagranie z Kaczyńskim czy Viktorem Orbanem zostało opublikowane w mediach społecznościowych 21 lipca. Obecnie w Hiszpanii odbywają się głosowania i trwa cisza wyborcza.

REKLAMA

Niemcy ostrzegają przed prawicowymi rządami. Przykład? "Polska Dudy"

Jarosław Kaczyński poparł skrajnie prawicową, hiszpańską partię Vox. "Będziemy razem zmieniać Europę ku lepszemu"

- Szanowni państwo, przed wami wybory, bardzo ważne wybory. Bardzo ważne dla Hiszpanii i bardzo ważne dla Europy. Chciałbym zwrócić się do państwa z prośbą o poparcie Voxu, partii Santiago Abascala. Partii, która zabiega o bezpieczną i silną Hiszpanię. O to, byście mogli żyć w spokoju, rozwijać się, by te wszystkie sprawy, które dziś są problemem, były rozwiązywane. By wielka przeszłość Hiszpanii, była także jej wielką przyszłością. Aby zwyciężyć, trzeba pracować. Zwracam się do wszystkich zwolenników Voxu o wielką aktywność do ostatniej chwili. O zwycięstwo trzeba walczyć do końca. Bo ono przyjdzie. Przyjdzie w Hiszpanii, wierzę też, że przyjdzie w naszym kraju. Że będziemy razem zmieniać Europę ku lepszemu - powiedział Jarosław Kaczyński na nagraniu.

Warto zauważyć, że Jarosław Kaczyński inaczej podpisany jest w samym filmiku. Na nim możemy przeczytać, że polski polityk jest byłym premierem Polski oraz szefem partii Prawo i Sprawiedliwość.

Zobacz wideo Rekiny w popularnych kurortach turystycznych

Wybory w Hiszpanii. Populistyczna partia zapowiada stworzenie rządu ze skrajną prawicą

Prawicowo-konserwatywna partia Partido Popular (PP - Partia Ludowa) chce po wyborach utworzyć koalicję ze skrajnie prawicową partią Vox. Czy im się uda, dowiemy się po niedzielnym głosowaniu. Sondaże wskazują jednak, że lewicowy rząd Pedro Sancheza zostanie zmieniony właśnie na prawicę. Po raz pierwszy w Hiszpanii wybory odbywają się jednak w wakacje, podczas upałów, gdy wielu mieszkańców jest na wakacjach. To także może wpłynąć na wyniki głosowań. Pytanie, którzy wyborcy będą bardziej zdeterminowani do tego, by udać się do urn wyborczych podczas urlopu.

Hiszpania. Morawiecki na zjeździe VOX. "Ponadnarodowa bestia"

Jakie są postulaty partii Vox? Lider tego ugrupowania, Santiago Abascal, chce:

zaostrzyć relacje z separatystami z Katalonii i Kraju Basków, którzy od lat domagają się większej autonomii;

wycofać regulacje wprowadzone przez lewicowe rządy Sancheza, zwłaszcza te, które dotyczą praw kobiet;

zaostrzyć politykę wobec uchodźców;

wzmocnić rolę Kościoła w Hiszpanii;

sprzeciwia się rzekomemu nadawaniu dodatkowych praw osobom LGBTQ;

obniżać podatki i ciąć wydatki publiczne (co jest akurat podejściem liberalnym);

zwiększyć ulgi dla rodzin wielodzietnych;

zakazu małżeństw osób tej samej płci;

zakazania aborcji.

Podczas wystąpień Abascal niejednokrotnie poniżał organizacje feministyczne oraz ekologów, którzy alarmują o zmianach klimatu, w które lider Vox zwyczajnie nie wierzy.