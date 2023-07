Morawiecki porównał Tuska do postaci z filmu "Shrek". Lider PO zaregował: Mateusz, ryzykant z ciebie

Premier Mateusz Morawiecki w sobotę brał udział w pikniku Rodzina 800 plus, organizowanym w Krotoszynie. Szef rządu podczas swojego wystąpienia nawiązał do przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska. - Był taki słynny serial o Shreku. W tym serialu był taki władca, który miał filozofię, że niech się inni poświęcają. Lord Farquaad. On zdaje się jakoś tak mówił, że "toczyć się będzie wielka bitwa i wielu z was zginie, ale on jest gotów na takie poświęcenie". Z Lordem Farquaadem jest trochę tak jak z Donaldem Tuskiem - powiedział Morawiecki.

REKLAMA

Zobacz wideo Tusk ogłosił kolejny marsz w Warszawie: Zorganizujemy "marsz miliona serc"

- On wie, że ludzie będą klepać biedę, ale on jest gotów na takie poświęcenie, żeby ludzie klepali biedę. To właśnie jest filozofia liberałów. Sam czmychnął do Brukseli, ale nie chcę już więcej o nim mówić. Ta filozofia liberałów to coś, czego trzeba się strzec. Lord Farquaad przegrał na końcu. To jest happy end, z którym chcę państwa zostawić. Wierzę w ten happy end, że będzie dobrze, że mimo potknięć i błędów będziemy mogli kontynuować nasze dzieło włączania wszystkich do Rzeczpospolitej. Nie ma Polski A i Polski B, Polska jest jedna - dodał.

Donald Tusk do Morawieckiego: Ryzykant z ciebie

"Gdybyś, Mateuszu, oglądał 'Shreka', wiedziałbyś, że Lord Farquaad był mikrego wzrostu ponurym władcą z kompleksami wobec kobiet, a nie liderem opozycji. Ryzykant z ciebie" - skomentował na Twitterze przewodniczący PO Donald Tusk. Film "Shrek", o którym wspomniał Mateusz Morawiecki, wszedł na ekrany kin w 2001 r. Został nagrodzony Oscarem za najlepszy pełnometrażowy film animowany. Lorda Farquaada w polskiej wersji językowej dubbingował aktor Adam Ferency.