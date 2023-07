Na początku nowego spotu Prawa i Sprawiedliwości widać spokojne obrazki, które mają być wizerunkiem Polski. Pojawia się więc pole rzepaku, góry, las o wschodzie słońca i flaga Polski na tle Warszawy. Następnie pojawiają się trzy kadry - dzieci, grupy osób na spotkaniu z politykami PiS i twarz uśmiechniętej kobiety. W takich okolicznościach wprowadzana jest wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego.

Nowy spot Prawa i Sprawiedliwości o wyborach 2023. Ma w nich chodzić "o samodzielny byt Rzeczypospolitej"

- Spotykamy się w dziesiątkach, setkach tysięcy miast w Polsce po to, żeby porozmawiać. Chcemy usłyszeć od obywateli, od naszych rodaków, co jest potrzebne i czego chcą. Uważamy, że obowiązkiem władz państwa, władz narodowych jest bronić interesów swojego narodu i swojego państwa. My musimy obronić w tej chwili Polskę i wierzę, że z państwa pomocą Polskę obronimy - mówi na nagraniu wicepremier w rządzie Mateusza Morawieckiego.

W tle pojawiają się wówczas ujęcia Jarosława Kaczyńskiego, który robi sobie zdjęcia i selfie z uczestnikami spotkań PiS. Widać na nich także, jak wicepremier całuje dłonie kobiet, wita się z dziećmi i uśmiecha do przybyłych. Poza osobami dorosłymi i starszymi, na spotkaniach mają być też obecne dzieci, które kilkukrotnie pojawiają się w kadrach spotu.

- To są wybory o samodzielny byt Rzeczypospolitej. Nie możemy odpuścić tych wyborów! - mówi dalej Mateusz Morawiecki, który także ukazany jest w otoczeniu zwolenników. Dalej pojawia się ujęcie kamerzystów i fotografów na jednej z konferencji prasowej Jarosława Kaczyńskiego. - My musimy obronić w tej chwili Polskę i wierzę, że z państwa pomocą Polskę obronimy - podsumowuje lider PiS. Na końcu pojawia się też hasło spotu - "Z miłości do Polski", gdzie słowo "miłość" zastąpione jest grafiką serca.

Spot "Jesteśmy blisko ludzi z Miłości do Polski" wykonany został przy użyciu zdjęć i nagrań z wieców wyborczych oraz spotkań z Polakami, w których uczestniczyli Jarosław Kaczyński lub Mateusz Morawiecki.

Jarosław Kaczyński ostatnio wziął udział w Pikniku Rodzinnym na stadionie LKS Wolania w Woli Rzędzińskiej w Małopolsce. - Obowiązkiem władz państwa jest bronić interesów swojego narodu i swojego państwa. My jesteśmy wiarygodni. Powiedzieliśmy, że będziemy służyć społeczeństwu, a nie elitom i zewnętrznym interesom - zapewnił szef PiS.

- Ktoś powie: nie wszystko się udało, ale w życiu tak jest, że nie wszystko się udaje, nie każdy plan da się zrealizować od razu, a niektórych w ogóle nie udaje się zrealizować. Ale ogromna większość naszych planów została zrealizowana. My nie wprowadzaliśmy nikogo w błąd. Jak powiedzieliśmy, że będą pieniądze dla rodzin, po 500 zł było. A za chwilę będzie już 800 zł na każde dziecko - zapewniał prezes PiS.