Ambasador Rosji w MSZ po słowach Putina o Stalinie. Jabłoński: Jeden zbrodniarz wojenny wybiela innego

21 lipca Władimir Putin powiedział, że "zachodnia część Polski była dla Polaków prezentem od Stalina", o czym pisaliśmy. W reakcji na tę wypowiedź polski rząd wezwał dzień później ambasadora Rosji na rozmowę do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Podsekretarz stanu w MSZ Paweł Jabłoński przekazał, co Siergiej Andriejew usłyszał w trakcie tego spotkania.

MSZ o słowach Putina: Polska traktuje tego rodzaju pseudohistoryczne wywody jako prowokację

Jak przekazuje Informacyjna Agencja Radiowa, Paweł Jabłoński potępił w trakcie rozmowy z ambasadorem Rosji wypowiedź Putina. Wiceminister uznał słowa o Stalinie za "prowokacyjne" wykorzystywanie historii, którą opisuje się w nieprawdziwy sposób.

- Przedstawiłem nasze zdecydowane stanowisko, wskazując, że tego rodzaju pseudohistoryczne wywody (...) to działania, które Polska traktuje wyłącznie jako prowokację. Potępiamy tego rodzaju próby rewizji historii. Potępiamy wykorzystywanie tego do działań propagandowych, do wojny hybrydowej - powiedział Jabłoński. Wiceminister MSZ stwierdził też, że wypowiedzi Władimira Putina to "próby wybielania zbrodniarza wojennego, jakim był Stalin, przez innego zbrodniarza, jakim jest dzisiaj Władimir Putin", o czym poinformowała Polska Agencja Prasowa.

Ambasador Rosji: Odrzuciłem wszystkie oskarżenia Polski pod adresem Władimira Putina

Po spotkanie w MSZ Siergiej Andriejew odniósł się do całej sprawy. Ambasador stwierdził, że Polacy oraz Rosjanie "mają diametralnie inne podejścia do postrzegania polityki współczesnej i historii XX wieku" - Odrzuciłem wszystkie oskarżenia Polski pod adresem prezydenta Władimira Putina. Nie mają żadnego uzasadnienia - powiedział Andriejew cytowany przez RMF FM.