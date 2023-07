Anna Maria Siarkowska polityczną karierę zaczynała od kierowania strukturami Młodzieży Wszechpolskiej w Siedlcach. Była członkinią Ligi Polskich Rodzin, z której list bezskutecznie startowała w wyborach do Sejmu w 2005 i 2007 roku. W 2015 roku dostała się do Sejmu, startując z komitetu wyborczego Kukiz'15. W 2016 roku współtworzyła Klub Republikański i została wiceprezeską Stowarzyszenia "Republikanie". We wrześniu ogłosiła utworzenie Partii Republikańskiej.



W wyborach w 2019 roku startowała jednak z list PiS. W 2021 roku była jedną z liderek ruchu Polska Jest Jedna, która sprzeciwiała się obowiązkowym szczepieniom przeciw COVID-19 (warto zaznaczyć, że szczepienia te nie były obowiązkowe w Polsce). W 2022 roku wstąpiła do Solidarnej Polski (Suwerennej Polski), a w lipcu 2023 roku przeszła do Ruchu Narodowego i koła Konfederacji Wolność i Niepodległość.

Anna Siarkowska nie zgadzała się z Konfederacją. Krytyczne wpisy zniknęły z jej mediów społecznościowych

Anna Maria Siarkowska jeszcze niedawno nie zgadzała się z Konfederacją w większości głosowań. Posłanka nie zgadzała się z nowym kołem w sprawach powołania komisji badającej rosyjskie wpływy w Polsce, podniesienia wsparcia dla rodzin do 800 złotych czy wprowadzenia 13. i 14. emerytury. Głosowała też za uchyleniem immunitetu Grzegorzowi Braunowi.

Z kolei użytkownicy mediów społecznościowych zauważyli, że dzień przed ogłoszeniem transferu, z konta polityczki zniknęły wpisy, w których niechlubnie wypowiadała się o Konfederacji. Co wcześniej pisała polityczka?

"Co do Konfederacji, to stoi ona po tej samej stronie co Roman Giertych - wspiera Platformę Obywatelską. Ta zaś jest główną siłą wprowadzającą rewolucję kulturową w Polsce" - twierdził wpis Siarkowskiej sprzed trzech lat.

"Co do poprawki Konfederacji dotyczącej broni palnej dla obywateli złożonej do ustawy o obronie ojczyzny - na komisji ją poparłam a na sali sejmowej głosowałam zdalnie i zwyczajnie się pomyliłam. Ale: poprawka była wadliwa legislacyjnie, bo materia dot. innej ustawy. Tak wygląda populizm" - pisała dalej posłanka.

"Czy złożyliście jakąś poprawkę, która by ograniczenie gotówki cofała? Bo Solidarna Polska tak. Już dwukrotnie dzięki poprawkom Marcina Warchoła ograniczenie zostało przesunięte o kolejny rok. Robimy wszystko, by złe rzeczy skutecznie opóźniać. A Konfederacja tylko krzyczy" - pisała Siarkowska.

Siarkowska przeszła do koła Konfederacji. To już jej czwarta partia

Siarkowska pytana o kasowanie postów w mediach społecznościowych. "Nie przypominam sobie takich wpisów"

O sprawę znikających wpisów Siarkowska została zapytana podczas konferencji prasowej, na której ogłoszono jej przejście do Konfederacji. - Nie przypominam sobie takich wpisów. Jeżeli pan redaktor przytoczy konkretny wpis, to przedstawię panu kontekst, w jakim był pisany. Nie zwykłam kasować treści z mediów społecznościowych, natomiast czasami zdarza się, że wypowiedzi, których się udziela, są udzielane w konkretnym kontekście - powiedziała w piątek polityczka.

- Przychodząc do Suwerennej Polski, liczyłam na samodzielny start tej partii w wyborach albo dołączenie do jakiejś koalicji antypisowskiej. Na tę chwilę Suwerenna Polska wybrała dalsze wspieranie projektu Zjednoczonej Prawicy. Ja uważam, że ten projekt się już absolutnie wypalił. Nie zabiegałam, by startować z list PiS (...). Jestem bardzo wdzięczna Krzysztofowi Bosakowi i Konfederacji, że umożliwiają mi współdziałanie - mówiła na tym samym briefingu.