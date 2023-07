Adam Bodnar ogłosił w programie "Gość Wydarzeń" w Polsat News, że chce kandydować do Senatu w ramach paktu senackiego. Były Rzecznik Praw Obywatelskich powiedział, że trwają rozmowy dotyczące jego startu z okręgu w Warszawie. Bodnar wyjaśnił, dlaczego zdecydował się podjąć taką decyzję.

Adam Bodnar o rozmowach dot. kandydowania do Senatu w ramach paktu opozycji: Dyskusje są pozytywne

Były Rzecznik Praw Obywatelskich przyznał, że ostateczne decyzje w sprawie jego kandydatury jeszcze nie zapadały. Bodnar prowadzi obecnie rozmowy na temat startu w wyborach w ramach paktu senackiego, który tworzą partie opozycyjne. - Jeszcze trwają dyskusje, także trudno mi to potwierdzić. Mogę powiedzieć tylko tyle, że faktycznie zgłosiłem wolę kandydowania do Senatu w ramach paktu senackiego. Trwają dyskusje dotyczące tego, jak miałoby to wyglądać - powiedział Adam Bodnar.

Bodnar stwierdził, że "dyskusje są jak do tej pory pozytywne". Dodał ponadto, że stara się o miejsce na liście w jednym z okręgów warszawskich, bo "mieszka w Warszawie od 18. roku życia i stąd chciałby kandydować".

Adam Bodnar o sprawie Joanny: Ta pani jest ofiarą naruszeń praw człowieka

Adam Bodnar chce kandydować do Senatu, bo tam "można mieć duże poczucie niezależności"

Bodnar wskazał wyjątkowe cechy Senatu, które sprawiają, że jest on zainteresowany pracą w tym organie. Były RPO wymienił przy tym senatorów, którzy w jego opinii udowadniają, że można był członkiem Senatu, a jednocześnie zachowywać "niezależność intelektualną".

- Senat jednak charakteryzuje się tym, że można mieć duże poczucie niezależności, przede wszystkim niezależności intelektualnej. Jak przyglądam się pracy senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, senatora Aleksandra Pocieja, czy senatora Marka Borowskiego, to widzę, że oni są w stanie powiedzieć to, co myślą, a jednocześnie wykonywać pewne zadania, które są im powierzane - stwierdził Adam Bodnar. Bodnar podkreślił też, że "ma sporo doświadczenia jako były rzecznik praw obywatelskich, a także jako nauczyciel akademicki, które może wykorzystać dla dobra pracy Senatu".