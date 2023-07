Czym Jarosław Kaczyński zajmuje się w rządzie? Nawet KPRM ma problem z odpowiedzią

Jarosław Kaczyński wrócił do rządu przed miesiącem (poprzednio był wicepremierem od października 2020 do czerwca 2022 r.). Został tym samym jedynym wicepremierem, a czterech dotychczasowych - Jacek Sasin, Mariusz Błaszczak, Henryk Kowalczyk i Piotr Gliński - zrezygnowało z tej funkcji.

- Zdecydowałem się [na powrót do rządu - red.], dlatego że jest to szczególny okres, wyjątkowo ważny, najważniejsze wybory od 1989 roku. Wielu kolegów uważało, że to umocni rząd i współpracę partii z rządem, bo to zawsze są dwa troszkę odmienne, oddalone od siebie podmioty. Takie są po prostu prawa życia, że ta łączność jest potrzebna, chociaż oczywiście premierem jest w dalszym ciągu Mateusz Morawiecki - mówił prezes PiS w czerwcu w wywiadzie dla RMF FM.

- Jarosław Kaczyński wraca do rządu, żeby koordynować pracę resortów, koordynować działania rządu i zaplecza parlamentarnego. Wraca do rządu, żeby przeprowadzać również nasze plany na przyszłość, również te związane z czasem po wyborach - tłumaczył z kolei w Porannej Rozmowie Gazeta.pl były rzecznik PiS Radosław Fogiel.

Czym zajmuje się Jarosław Kaczyński? Jest odpowiedź KPRM

Pod koniec czerwca z zapytaniem do premiera Mateusza Morawieckiego zwrócił się przewodniczący Nowoczesnej Adam Szłapka. Wskazywał, że "dla opinii publicznej niezrozumiały jest nie tylko powrót Jarosława Kaczyńskiego do rządu, ale również zakres zadań i kompetencji, jakie przysługują mu z tytułu pełnienia funkcji wicepremiera". Szłapka pytał o to, "które obszary administracji publicznej objęte są nadzorem wicepremiera Kaczyńskiego" i "którzy ministrowie bezpośrednio polegają wicepremierowi Kaczyńskiemu".

Odpowiedzi udzielił podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jarosław Wenderlich. Przywołał przepisy dotyczące Rady Ministrów, z których wynika, że wicepremier kieruje pracami Rady Ministrów w przypadku nieobecności premiera.

"Ponadto wiceprezes Rady Ministrów wykonuje, w imieniu Prezesa Rady Ministrów, zadania i kompetencje w zakresie powierzonym przez Prezesa Rady Ministrów" - dodał Wenderlich. Z odpowiedzi podsekretarza stanu w KPRM wynika również, że zgodnie z przepisami premier Mateusz Morawiecki wcale nie musi wydawać rozporządzenia, w którym jasno określiłby obowiązki wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego.