Ambasador Rosji zostanie wezwany do MSZ. Morawiecki: Prawda historyczna nie podlega dyskusji

Prezydent Rosji Władimir Putin wziął w piątek udział w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. W trakcie spotkania odnosił się do wojny w Ukrainie, wspominał również o Polsce. - Warszawa zapomniała, że Polska dzięki Stalinowi otrzymała wiele zachodnich ziem. (...) Polska otrzymała dzięki Stalinowi znaczące ziemie na Zachodzie, ale jeśli Warszawa o tym zapomni, to Rosja przypomni - mówił polityk.

"Stalin był zbrodniarzem wojennym, winnym śmierci setek tysięcy Polaków. Prawda historyczna nie podlega dyskusji. Ambasador Federacji Rosyjskiej [Siergiej Andriejew - red.] zostanie wezwany do MSZ" - zareagował w piątek wieczorem na Twitterze premier Mateusz Morawiecki.

Wojna w Ukrainie. UE przedłuża sankcje

W czwartek Unia Europejska przedłużyła o kolejne sześć miesięcy, czyli do końca stycznia przyszłego roku sankcje nałożone na Rosję za napaść na Ukrainę. Decyzja była spodziewana i była formalnością. Restrykcje, które Wspólnota zaczęła nakładać od 2014 roku, zostały znacznie zaostrzone od końca lutego ubiegłego roku, czyli pełnoskalowej napaści Rosji na Ukrainę. Od tego czasu unijne kraje przyjęły 11 pakietów sankcyjnych. Obejmują one sankcje wektorowe, w tym ograniczenia w dziedzinie handlu, finansów, technologii i towarów podwójnego zastosowania, przemysłu, transportu i dóbr luksusowych.

W ramach restrykcji Unia wprowadziła też zakaz importu węgla i ropy oraz niektórych produktów ropopochodnych transportowanych drogą morską z Rosji. Odcięła również kilka rosyjskich banków od globalnego systemu rozliczeń finansowych SWIFT. Unia zakazała także nadawania na swoim terytorium kilku prokremlowskim mediom, które szerzą manipulacje i dezinformacje i wspierają wojnę Rosji przeciwko Ukrainie. Są też sankcje indywidualne z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami. Czarna lista też tworzona była od 2014 roku, ale w ostatnich kilkunastu miesiącach została znacznie wydłużona. Jest na niej prawie 1800 osób, firm i instytucji na czele z Władimirem Putinem. Te sankcje obowiązują do połowy września i wymagają jednomyślności do przedłużenia o kolejne pół roku.