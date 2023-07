Śledztwo ws. katastrofy smoleńskiej trwa i trwa. Prokuratura włącza do sprawy zawiadomienie Macierewicza

"Prokuratura Krajowa Zespół Śledczy nr 1 podjęła decyzję o prowadzeniu śledztwa w sprawie zamachu na Prezydenta RP i Państwo Polskie. Zespół Śledczy nr 1 przyjął zawiadomienie Podkomisji o przestępstwie z dnia 17 kwietnia 2023 r. złożone przez Przewodniczącego Podkomisji, dotyczące dopuszczenia się w dniu 10 kwietnia 2010 r. nad lotniskiem Smoleńsk Północny w Federacji Rosyjskiej zamachu na życie Prezydenta RP i innych 95 osób" - przekazała w piątek podkomisja smoleńska w komunikacie przesłanym Polskiej Agencji Prasowej.

REKLAMA

Zobacz wideo "Macierewicz opowiada swoje fantastyczne historie" (wypowiedź z kwietnia)

Jak dodano, Prokuratura Krajowa "postanowiła prowadzić śledztwo w zakresie przeprowadzenia zamachu na Prezydenta RP i Państwo Polskie" i "weryfikowana jest wersja śledcza doprowadzenia do katastrofy samolotu poprzez działanie osób trzecich, a więc zamach lub zamach terrorystyczny".

W grudniu telewizja TVN24 podała, że biegli z międzynarodowego zespołu powołanego przez Prokuraturę Krajową nie znaleźli w ciałach ofiar katastrofy smoleńskiej śladów świadczących o wybuchu. Taki wniosek oznacza, że wbrew temu, co twierdzili członkowie podkomisji Antoniego Macierewicza, na pokładzie maszyny nie doszło do eksplozji. Prokuratura Krajowa wydała wtedy komunikat, w którym stwierdziła, że "w śledztwie smoleńskim nadal weryfikowane są wszystkie przyjęte wersje zdarzenia".

Nowe fakty ws. katastrofy smoleńskiej. "PiS ma alergię na prawdę"

"Do wydania pełnej opinii przez Międzynarodowy Zespół Biegłych do Wydania Opinii Kompleksowej w kwestii przyczyn katastrofy (w tym ewentualnego wybuchu) konieczne będzie m.in. zakończenie analiz wszystkich opinii fizykochemicznych, mechanoskopijnych, jak i wspomnianych medyczno-sądowych. Do tej pory prokuratora nie otrzymała jeszcze wszystkich opinii z zakresu badań fizykochemicznych zamówionych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych. Przed zakończeniem tych prac wszelkie przesądzające informowanie o przyczynach katastrofy będzie nieuprawnioną spekulacją" - przekazano w grudniu. Był to jak dotąd ostatni komunikat Prokuratury Krajowej ws. śledztwa smoleńskiego.

Raport komisji Millera. Przyczyny katastrofy w Smoleńsku

Przypomnijmy: polska komisja pod przewodnictwem Jerzego Millera wyjaśniająca przyczyny katastrofy została powołana 15 kwietnia 2010 r. przez MON. Badała okoliczności tragedii równolegle do rosyjskiego Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego (MAK). W jej skład wchodziło 34 ekspertów z różnych dziedzin, m.in. piloci cywilni i wojskowi, a także prawnicy specjalizujący się w prawie lotniczym i meteorolodzy. 29 lipca 2011 roku komisja wydała raport, w którym opisano okoliczności tragedii i jej przyczyny.

Bezpośrednią przyczyną katastrofy 10 kwietnia 2010 roku było zejście poniżej minimalnej wysokości zniżania (100 metrów), przy nadmiernej prędkości opadania, w warunkach atmosferycznych uniemożliwiających wzrokowy kontakt z ziemią. Rozpoczęcie procedury odejścia na drugi krąg - przerwanego lądowania w sytuacji, kiedy wiadomo, że lądowanie może zakończyć się niepowodzeniem - było spóźnione. Według ekspertów z komisji Millera właśnie złamanie procedur bezpieczeństwa przez pilotów tupolewa doprowadziło do zderzenia z feralną brzozą, którego skutkiem było oderwanie fragmentu lewego skrzydła wraz z lotką, a w konsekwencji do utraty sterowności samolotu, przechyłu i zderzenia z ziemią.