Donald Tusk - kolekcjoner emocji. Sprawa pani Joanny z Krakowa to tylko pretekst

W Platformie Obywatelskiej zapowiedź marszu nikogo nie zdziwiła, choć tylko niewielkie grono wokół szefa PO wiedziało, że Tusk planuje wielkie wydarzenie na krótko przed wyborami. A że marsz 4 czerwca wyszedł spektakularnie, to przetestowany format - tylko w zdwojonej skali - wydaje się naturalny.

Żadne zdziwienie. Takie wydarzenia po prostu trzeba robić

- mówi ważny polityk PO.

Historia pani Joanny z Krakowa jest pretekstem dla ogłoszenia marszu.

W kwietniu pani Joanna zadzwoniła do swojej psychiatry informując o swoim złym stanie. Lekarka zadzwoniła z kolei na numer 112 i poinformowała - powołując się na słowa pacjentki, którą jednocześnie miała na drugim telefonie - o zagrożeniu życia pacjentki w postaci ryzyka popełnienia samobójstwa. Przekazała też, że kobieta przyjęła tabletki poronne, by przerwać ciążę. Do domu kobiety przyjechała karetka pogotowia i policjanci. Interweniujący funkcjonariusze - jak orzekł sąd - zachowywali się wobec kobiety w sposób bezprawny.

Historia ta wywołuje silne społeczne emocje. I stała się doskonałą okazją, z której Tusk skorzystał, by wezwać na marsz 1 października.

Tusk stał się kolekcjonerem emocji. Tych społecznych. Tych żywych w zwykłych wyborcach, ale w masowej skali. Kanalizuje emocje nie tylko wokół tej, ale i innych - przed marszem 4 czerwca przejął społeczną emocję oburzenia po podpisaniu przez prezydenta ustawy o komisji ds. rosyjskich wpływów.

Emocje - to one są kluczem do wygrywania. To wniosek z wywiadów i książek Tuska. Gra na nich sprawnie jak mało kto w polityce. W 2021 r. Tusk w "Polityce" wyłożył swój pogląd tak:

Nie umiesz działać na emocjach w polityce, to daj sobie spokój z marzeniami o zwycięstwie.

Tusk właśnie teraz "działa na emocjach", podsyca je, wykorzystuje i finalnie kanalizuje tak, by przełożyły się na dopływ głosów dla Platformy w jesiennych wyborach.

Marsz odbyć ma się 1 października, a więc na raptem dwa tygodnie przed wyborami - te wedle przymiarek mają się odbyć 15 października. Będzie to więc wręcz kulminacja kampanii wyborczej. A Tusk chce, by marsz ten był magnesem dla letnich wyborców, stroniących od polityki. Na wciąż żywych emocjach marszu PO może dojechać aż do dnia wyborów.

PO może przegrać wybory, jeśli nie rozbroi referendum ws. migrantów. Tusk to wie

We wspomnianym wywiadzie sprzed dwóch lat, w którym rysował plan na pokonanie PiS-u, jednocześnie bagatelizował znaczenie programów wyborczych, którymi potem zapchane są szuflady. Maszyneria polityczna PO oliwiona jest wiarą w zwycięstwo i emocjami ludu. Czytając wywiady i książki Donalda Tuska widać to jak na dłoni. A sterty programów i projektów mogą je tylko zaciąć.

Kluczem - wedle Tuska - jest przeciągnięcie na swoją stronę wyborców, którzy antyPiS-owskiej emocji wciąż nie mają. Powiedział to między słowami ogłaszając nowy marsz: - Bardzo serdecznie apeluję do wszystkich niezależnie od poglądów, żeby nie zastanawiali się ani sekundy, tylko żeby pomogli tym, którzy do tej konformacji ruszyli wcześniej. Bardzo liczę na waszą obecność.

Historia pani Joanny jest elementem ciągu technologicznego zdobywania nowych głosów przez Platformę Obywatelską w wyborach. Brzmi to cynicznie, ale tak jest w praktyce.

Deklarowana dzisiaj tematyka marszu i jego hasła są takie: godność, prawa człowieka, bezpieczeństwo kobiet i dzieci. Ale do marszu pozostały ponad dwa miesiące, więc hasła mu przyświecające są kwestią otwartą. Dla Platformy ważne jest, że wielkie wydarzenie jest na horyzoncie i trzeba je organizować. PO szuka więc optymalnej trasy przemarszu, żeby dobrze wyglądał w obrazkach. Poprzednio Platforma zgłosiła wydarzenie na 50 tys. uczestników i trasę dość wąską aleją - zachowała się więc dość asekuracyjnie, a potem frekwencja przebiła oczekiwania.

W praktyce hasła i emocje na marszu wynikną w czasie tuż przed nim. Niemniej prawa kobiet będą wśród nich.

Badania PiS: Nie jest różowo. Kłopot z kobietami i wkurzonymi mężczyznami

Czy ktoś dziś pamięta, jakie były deklarowane hasła marszu 4 czerwca? Przypomnijmy: był to marsz "przeciw złodziejstwu, drożyźnie i kłamstwu, za wolnymi wyborami". Finalnie nie był wcale zogniskowany na tych sprawach, ale był wielkim zastrzykiem wiary w zwycięstwo. Jak mówił teraz Tusk: 4 czerwca dał nadzieję na wygraną, a 1 października ma dać "pewność zwycięstwa".

Tusk zwołując ludzi na 1 października przekonywał, że "każdy ma powód, by stanąć do tej konfrontacji ze złem" (w domyśle: z PiS). Ale to słowa. Wcale nie chodzi o pozyskanie każdego, ale o bardzo niewielu. Lapidarnie swoją filozofię wygrywania, dziś również stosowaną, Tusk ujmował w książce "Wybór": - Trzeba metodą, pomysłem i konsekwencją starać się zrównoważyć populistów, przeciągnąć niedużą część ich wyborców oraz tych tradycyjnie niegłosujących i wygrać. Bez iluzji, że uda się przekonać do siebie całe Podkarpacie.

Otóż "marsz miliona" ma porwać małą grupkę labilnych bądź biernych wyborców, bo to oni przechylają szalę zwycięstwa na którąś ze stron. Grupkę, która może ten marsz oglądać choćby w telewizji, a nie w nim iść. Gigantyczna, maszerująca masa i tak już przekonanych ludzi ma wytworzyć grawitację, siłę przyciągania dla tych dotychczas biernych wyborców.

Ale jest i drugi klucz, który Tusk wymieniał nie raz w swoich wywiadach: odpowiednie zorganizowanie opozycji. Czyli - w jego ocenie - jedna lista, która najpewniej przed październikowymi wyborami nie powstanie. Jednak najlepsi politycy walcząc o wygraną w najbliższych wyborach, rozważają także scenariusze w dalszej perspektywie.

Donald Tusk mówi o "pewności zwycięstwa", którą ma dać marsz 1 października. Ale chłodna analiza sondaży każe rozważać inne warianty. One się same nasuwają i w PO też są roztrząsane.

Otóż marsz 1 października jest największym zagrożeniem dla Trzeciej Drogi i Lewicy. Wcale nie dla PiS-u. Gdy lud będzie maszerował, a Tusk błyszczał na scenie, marszowa polaryzacja znów zacznie - jak po pochodzie 4 czerwca - miażdżyć PSL, Polskę 2050 i Lewicę. Wtedy listy wyborcze będą zarejestrowana na amen.

Niedocenianiem Tuska byłoby twierdzenie, że w październiku Tusk będzie grał ostatecznie i o wszystko. Owszem, politycy tak mogą mówić, ale faktycznie jest inaczej. Zbyt szczwany z niego lis, by nie myślał o możliwości "dogrywki". Ową "dogrywką" mogą być przyspieszone wybory z uwagi na to, że po tych październikowych nie uda się stworzyć rządu PiS-Konfederacja (albo on się szybko rozleci) bądź PO nie zechce tworzyć rządu zdanego na łaskę "Konfy". Bo Konfederacja w sondażach wciąż rośnie i - wedle badań - bez jej szabel w Sejmie nikt nie stworzy większości.

- Martwi mnie rosnąca Konfederacja. Scenariusz drugich wyborów nie jest wykluczony - on jest prawdopodobny - przyznaje jeden z czołowych polityków Platformy.

Wybory w październiku mogą się więc okazją nie tyle do przejęcia władzy przez PO, ale narzędziem do przeorganizowania całej opozycji - z kilku list w jedną. Jeśli w jesiennych wyborach Trzecia Droga i Lewica wypadną bardzo słabo bądź wręcz spadną pod próg wyborczy, to przed "dogrywką" Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz i Włodzimierz Czarzasty sami przyjdą do siedziby Platformy, by prosić o jedną listę. Przed PSL, Polską 2050 i Lewicą spore wyzwanie, by wejść z dużą reprezentacją do Sejmu. Ale przecież tygrysy wyzwania lubią najbardziej.