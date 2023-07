Anna Maria Siarkowska przeszła do koła Konfederacji. To już jej czwarta partia

Parlamentarzystka tłumaczyła podczas konferencji prasowej, że liczyła na samodzielny start Suwerennej Polski w jesiennych wyborach parlamentarnych. W jej ocenie Zjednoczona Prawica odeszła od postulatów, z którymi szła do wyborów w 2019 roku.

Anna Maria Siarkowska zasiada w Sejmie drugą kadencję. W 2015 roku kandydowała do Sejmu w okręgu siedleckim z pierwszego miejsca na liście komitetu wyborczego wyborców Kukiz'15. W 2019 roku ubiegała się o reelekcję z list Prawa i Sprawiedliwości. W maju 2022 przystąpiła do Solidarnej Polski, którą rok później przemianowano na Suwerenną Polskę.

"I tak sobie Posłanka Anna Maria Siarkowska przechodzi między partiami, a Konfederacja udaje, że czymś się od PiS różni" - skomentował polityczny transfer poseł Platformy Obywatelskiej Aleksander Miszalski.

Posłanka Anna Siarkowska z Konfederacją

Informację o możliwym przejściu posłanki Anny Siarkowskiej do Konfederacji podał 19 lipca portal i.pl, który powołał się na słowa członka Rady Liderów i byłego prezesa partii Nowa Nadzieja (dawniej partia KORWiN). - Pani poseł Anna Maria Siarkowska wystartuje w okręgu siedleckim z drugiego miejsca w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Numerem jeden będzie pan Krzysztof Mulawa - mówił Janusz Korwin-Mikke, cytowany przez portal i.pl.

Siarkowska to kolejna osoba, która w ostatnim czasie zdecydowała się zostać członkinią Konfederacji. W ostatnim czasie do ugrupowania dołączył m.in. Jakub Banaś - syn prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia. W ostatnich sondażach Konfederacja odnotowuje większe poparcie, co może przyczynić się do tego, że ugrupowanie będzie częściej wybierane również przez polityków. Według ostatniego sondażu wykonanego dla "Wydarzeń" Polsatu obecnie na ugrupowanie zagłosowałoby 15,2 proc. respondentów.

