Spięcie w TVP Info między Nowicką i Ogórek ws. Joanny. "Pani do mnie mówi, że ja kłamię?"

Gościem Magdaleny Ogórek w programie "O co chodzi" była w czwartek wicemarszałek Sejmu Wanda Nowicka. Na antenie TVP Info rozmawiano o sprawie pani Joanny z Krakowa, o której jako pierwsza poinformowała stacja TVN.

Spięcie między Ogórek i Nowicką. "Fałsz leje się jak wodospad. Szambo wybiło"

- Interwencja, która została podjęta miała charakter bezprawny - mówiła Nowicka na antenie TVP Info. Polityczka próbowała dokończyć zdanie, jednak Ogórek kilkukrotnie przerywała jej, powtarzając: "Policja może czy musi podjąć interwencję w takiej sytuacji?".

- Ja bym bardzo chciała, żeby w tej telewizji głos kobiety został poważnie wzięty pod uwagę - mówiła dalej Nowicka, podkreślając, że pani Joanna zaprzecza, że chciała się poddać próbie samobójczej. Ogórek w pewnym momencie zaczęła mówić, że "nie wolno kłamać", co powtórzyła kilka razy. - Ale do kogo Pani mówi? Pani do mnie mówi, że ja kłamię? - odparła Nowicka. Następnie wstała i chciała opuścić studio. - To jest szczyt manipulacji, bezczelności, kłamstwa, a przede wszystkim szkodzenie tej kobiecie - mówiła posłanka Lewicy do Ogórek.

Nowicka skomentowała później tę sytuację w rozmowie z "Faktem". - W końcu nie wyszłam ze studia. Wstałam z miejsca, ale kiedy prowadząca Ogórek zapewniła, że nie będzie mi przerywać, zdecydowałam się zostać. Nie pierwszy raz jestem w telewizji rządowej i do ataków na polityków jestem przyzwyczajona. Ale atak na straumatyzowaną osobę, z wyciąganiem się szczegółów z jej życia prywatnego jest przerażający i może skończyć się tragedią - powiedziała. Jak dodała, TVP angażuje się bezpośrednio w walkę z kobietami. - TVP uruchomiło wszystkie możliwe środki, żeby udowodnić tezę, że policja zachowała się zgodnie z prawem, a skrzywdzona kobieta jest chorą histeryczką. Ta hipokryzja, fałsz leje się jak wodospad. Szambo wybiło - dodała wicemarszałek.

Materiał "Wiadomości" o sprawie Joanny z Krakowa opatrzono paskiem: "Żerują na krzywdzie i kłamią". "Oto kobieta, która dokonała aborcji, została otoczona przez opresyjnych policjantów, gdy była w szpitalu oraz gabinecie ginekologicznym. W dużym skrócie tak właśnie wyglądała ta manipulacja, bo fakty są inne. Policja została wezwana przez lekarkę. I to nie z powodu aborcji, ale możliwej próby samobójczej" - zapowiedział materiał prowadzący Michał Adamczyk. Następnie wypowiedziała się policjantka podkomisarz Barbara Szczerba, która powiedziała: "Interwencja nastąpiła po zawiadomieniu lekarza psychiatry o możliwej próbie samobójczej oraz zażyciu nieznanego pochodzenia medykamentów przez jego pacjentkę. Policjanci zastali kobietę, która była roztrzęsiona, przyznała, że miała myśli samobójcze". Następnie reporter Marcin Szewczak dodał, że "w dodatku zażyła środki kupione przez internet". Więcej o sprawie w materiale poniżej.

Pani Joanna zażyła tabletkę poronną. Wezwano policję, zabrano jej rzeczy

We wtorek "Fakty" TVN pokazały historię pani Joanny, która podjęła decyzję o zażyciu tabletki poronnej, ponieważ poinformowano ją, że ciąża może zagrażać jej zdrowiu. Według materiału kobieta o zdarzeniu poinformowała swoją lekarkę, która wezwała policję. Jak przekazała stacja, funkcjonariusze mieli wejść do gabinetu ginekologicznego w szpitalu. Pacjentka powtarzała policjantom i policjantkom, że nikt jej nie pomagał - sama zamówiła tabletki w sieci i samodzielnie je zażyła. Mimo to zabrano jej laptop, a później także telefon. Lekarz chciał wezwać kolejny patrol policji w związku z zabraniem rzeczy kobiety, lecz został postraszony karą za nieuzasadnione wezwanie służb. Jak później informowano, sąd uznał działania policji za niezgodne z prawem. "Sąd podkreślił, że nie było żadnych podstaw, by sądzić, że jej rzeczy mogły stanowić dowód w sprawie - nie było bowiem udziału osób trzecich" - przekazała FEDERA, Fundacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.

