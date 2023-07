PiS wykorzystał wizerunek dziennikarki w kontrowersyjnym spocie. Sprawa może trafić do Strasburga

"Rzeczpospolita" informuje, że Sąd Najwyższy w maju oddalił skargę Prawa i Sprawiedliwości (sygn. akt: II CSKP 1555/22) na korzystny dla Justyny Śliwowskiej-Mróz wyrok. Zgodnie z nim partia musi pisemnie oświadczyć, iż w spocie, w którym krytykowała zapowiedzi swoich politycznych przeciwników dotyczące przyjmowania migrantów, wykorzystała wizerunek dziennikarki bez jej zgody i wiedzy.

W październiku 2018 roku pojawił się spot PiS o wydźwięku antyuchodźczym. Niemalże od razu zarzucono mu szereg manipulacji, m.in. to, że "muzułmański imigrant", który w spocie zrzuca kobietę ze schodów, w rzeczywistości jest Bułgarem. W filmiku został również wykorzystany fragment programu TVP, w którym Justyna Śliwowska mówi: "Wbrew decyzji polskiego rządu Grzegorz Schetyna zapowiedział przyjmowanie uchodźców". Dziennikarka w zdecydowany sposób zareagowała na wykorzystanie jej wizerunku. Sprawa trafiła do sądu.

Dziennikarka złożyła pozew o ochronę dóbr osobistych. We wrześniu 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie nieprawomocnym wyrokiem nakazał PiS zamieszczenie oświadczenia na stronie internetowej partii na okres 30 dni i zapłatę dziesięciu tysięcy złotych na wskazany przez dziennikarkę cel społeczny. Spot z jej wizerunkiem miał zniknąć z internetu.

Partia odwołała się od tego rozstrzygnięcia, podtrzymał je stołeczny Sąd Apelacyjny (sygn. akt: V Aca 127/20). W uzasadnieniu podkreślił, że "sporna publikacja godzi w prawo powódki do rzetelnego wykonywania zawodu, w jej dobre imię zawodowe, które w przypadku dziennikarza budowane jest poprzez cechę niezależności". "PiS złożył także wniosek o wstrzymanie wykonania wyroku. Ten został uwzględniony przez SA tylko w kwestii publikacji oświadczenia'' - przypomina "Rz". Partia wpłaciła pieniądze na wskazany cel, ale oddalenie skargi przez SN oznacza, że orzeczenie staje się natychmiastowo wykonalne, również w kwestii publikacji oświadczenia.

Dziennikarka wygrała w dwóch instancjach. Wyrok nie został wykonany

W czwartek w poście na Instagramie kobieta przyznała, że sprawa znalazła swój koniec. O wyroku zadecydował Sąd Najwyższy. "Wygrałam z PiS-em w Sądzie Najwyższym! To czas na przeprosiny. To tylko tyle, ale okazuje się, że aż tyle. Ta historia ma parę lat i ma ostateczny finał. Partia polityczna wykorzystała kilka sekund mojej pracy i umieściła w rażącym kontekście. Powstał z tego pełen nienawiści spot polityczny" - czytamy.

"Wygrałam w dwóch instancjach. Wyrok nie został wykonany. Partia wysłała skargę do Sądu Najwyższego, który właśnie tę skargę odrzucił. Ktoś powie, że to walka z wiatrakami o pietruszkę. Z wiatrakami… trochę tak. Mechanizm starcia jest trudny. Ale to ma sens. Pozwałam partie, bo wierze w wartości i wartości właśnie uczę moje dzieci. Z wartościami się nie negocjuje. Dziękuję za wsparcie mojej rodzinie i moim przyjaciołom'' - dodała.

W rozmowie z "Rzeczpospolitą" do tematu odniósł się adwokat kobiety Maciej Ślusarek. - Rozpoczniemy procedurę egzekucyjną, mającą na celu zmuszenie partii do wykonania wyroku. Może to oznaczać nakładanie na nią przez sąd np. kar grzywny. Jeśli to nie przyniesie skutków, złożymy skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu - zapowiedział.

Dziennikarka TVP Info chce usunięcia jej wizerunku ze spotu PiS