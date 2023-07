Andrzej Duda chce być rozgrywającym w UE. Stawia warunek PiS-owi w zamian za poparcie

Poparcie od Andrzeja Dudy dla PiS w kampanii wyborczej to cenna waluta. Grupa osób z Pałacu chciałaby nią zapłacić za wysokie miejsca na liście PiS, a więc docelowo za mandat poselski w przyszłym Sejmie. Duda nie jest jednak skory, by przehandlować swoje poparcie dla PiS w zamian za miejsca na liście PiS dla kilku osób, które chcą zostawić pracę dla niego w Pałacu Prezydenckim.

- Jest lista ludzi prezydenta chcących startować do Sejmu - słyszymy w tymże Pałacu. - Jeżeli PiS wyraża chęć, aby Andrzej Duda współpracował z nimi w kampanii, to oczywiste jest, że muszą przyjść i poprosić o osoby do startu, które wspierał będzie prezydent - słyszymy od osoby z otoczenia prezydenta, która sprzyja grupie chętnych do startu. Inny rozmówca kontruje jednak: - Prezydent nie kiwnie palcem, by im załatwiać miejsca na liście PiS, choć bardzo by tego chcieli.

Sześciu chętnych

Współpracowników prezydenta gotowych startować do Sejmu jest co najmniej sześciu. Gdyby weszli do przyszłego Sejmu, to głowa państwa teoretycznie mogłaby mieć swoją małą frakcję w klubie PiS. - I dlatego na Nowogrodzkiej nie pałają zbyt wielką chęcią brania ludzi Dudy na listy - śmieje się jeden z polityków PiS.

Duda nie chce blokować swoim ministrom i doradcom startu do Sejmu z listy PiS. Wedle naszych informacji powiedział swoim ludziom, że kto chce, to ma jego zgodę na odejście z Kancelarii Prezydenta i na start w wyborach parlamentarnych. - Ale muszą sobie radzić sami, by sobie załatwić miejsca na liście PiS - słyszymy.

Sam prezydent jest rozdarty ws. startu swoich ludzi do Sejmu. Z jednej strony nie chce stopować planów swoim współpracownikom, a z drugiej exodus prezydenckich ministrów do ław sejmowych sprawi, że prezydent na nowo będzie musiał zbudować swoją kancelarię, bo jeszcze aż dwa lata przed nim na urzędzie. Dla urzędników z Kancelarii Prezydenta to jednak tylko dwa lata i bezpieczniejsze jest dla nich wejść do Sejmu na cztery lata, niż w połowie przyszłej kadencji Sejmu zostać na lodzie, bo skończy się kadencja Dudy.

Kto jest na tej liście chętnych do startu? Na miejscach 1 i 2 są szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz i szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot. Wedle naszych informacji dostali oni od prezesa PiS zapewnienia, że będą na liście PiS.

- Przydacz chce i jego Nowogrodzka też chce. Musi się dostać do Sejmu, żeby nie ośmieszyć prezydenta - słyszymy w Pałacu. Szrota też bardzo ciągnie do Sejmu i wypracował on sobie dobre kontakty z Nowogrodzką.

Startować chce też prezydencki etatowy doradca Łukasz Rzepecki - niegdyś poseł PiS, który krytykował PiS za podwyższanie podatków, a Jarosława Kaczyńskiego odsyłał na emeryturę, przez co jego drogi z PiS się rozeszły. Rzepeckiego na listy PiS może rekomendować koalicjant PiS Kukiz'15, z którym to był związany po opuszczeniu klubu PiS kilka lat temu. Także doradca społeczny prezydenta Błażej Spychalski (były rzecznik prezydenta, a dziś wiceprezes spółki Gaz-System) chciałby startować do Sejmu.

Dalej jest Paweł Sałek, czyli doradca prezydenta ds. ochrony środowiska i klimatu. Jest też Piotr Ćwik. To zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP, a prywatnie przyjaciel i współpracownik byłej premier Beaty Szydło, której zawdzięcza stanowisko w KP. On - co prawda - w rozmowach przebąkuje, że się nie pcha do Sejmu, ale chętnie by się tam jednak przeprowadził. Tak po prawdzie miałby kłopot z wywalczeniem mandatu z innego niż bardzo wysokie miejsce, a gdyby poległ w wyborach, to powrót do pracy w Pałacu byłby kłopotliwy.

Duda będzie miał swoją frakcję w Sejmie?

Gdyby wszyscy chętni z Pałacu Prezydenckiego wystartowali i zdobyli mandaty, to Duda miałby swoją małą frakcję w ramach Zjednoczonej Prawicy. Lojalność tej grupy wobec prezydenta byłaby tylko częściowa. Ludzie Dudy to bowiem nie jest zwarta grupa. Są w niej bardzo twardzi PiS-owcy, ale i tacy z większym dystansem do Nowogrodzkiej. Jednemu blisko do Radia Maryja, a innemu do globalnej polityki.

Póki co Nowogrodzka nie stara się ściągnąć ludzi prezydenta na swoje listy. Te będą układane nawet dopiero pod koniec sierpnia. Jak słyszymy w PiS, Kaczyński nie lubi podejmować decyzji zbyt wcześnie, bo potem ustawia mu się do drzwi kolejna działaczy z prośbami.

Nowogrodzka chciałaby wsparcia prezydenta, bo Andrzej Duda regularnie jest na pierwszym miejscu sondaży zaufania i ma szerszy elektorat niż PiS.

Sam prezydent nie puka na Nowogrodzką, by wydusić z Jarosława Kaczyńskiego miejsca na liście dla swoich ludzi. Relacje prezydenta z prezesem PiS są zresztą bardzo chłodne od 2020 r., gdy pokłócili się o utrącenie Jacka Kurskiego z fotela prezesa TVP. Głowa państwa ma jednak swojego przedstawiciela w sztabie PiS - Pawła Szrota, szefa prezydenckiego gabinetu, który od dawna pełni funkcję łącznika między Pałacem Prezydenckim a Nowogrodzką.

PiS-owi zależy na poparciu od Dudy

Wedle naszych informacji sztab PiS uznaje, że poparcie prezydenta w kampanii będzie ważne i nie chce z niego rezygnować. Pozostaje kwestia ceny. Podstawowe oczekiwanie prezydenta jest takie: Sejm ma uchwalić ważną dla Andrzeja Dudy ustawę o polskiej prezydencji w Unii Europejskiej (ta przypadnie na pierwszą połowę 2025 r.). Nie wprost, ale publicznie prezydent domagał się jej uchwalenia w tej kadencji podczas ceremonii zaprzysiężenia m.in. Jarosława Kaczyńskiego na wicepremiera.

Projekt ten póki co leży w Sejmie - został skierowany do Komisji ds. Unii Europejskiej. Daje on prezydentowi bardzo duży wpływ na obsadę stanowisk - w tym polskiego komisarza - w instytucjach UE. A także daje mu możliwość uczestniczenia w szczytach UE i kształtowania polskiej polityki wobec Unii. Wedle informacji Gazeta.pl, Pałac Prezydencki i Nowogrodzka prowadzą rozmowy o tym projekcie. Uchwalenie go jest bardzo prawdopodobne, choć w zmienionej formie.

Ustawa - jeśli zostanie uchwalona - sprawi, że to Andrzej Duda będzie rozgrywającym na forum unijnym w czasie prestiżowej dla Polski prezydencji w UE i pozwoli mu mocno zaistnieć w polityce międzynarodowej pod koniec swojej kadencji.

Osoba z otoczenia prezydenta: - To jest ustawa o współdziałaniu rządu i prezydenta. Jak nie będzie tej ustawy, to nie będzie żadnego współdziałania z PiS w kampanii. Bez uchwalenia tej ustawy nie ma o czym rozmawiać. Jeśli PiS jej nie przyjmie, to odbierze sobie możliwość współdziałania z prezydentem.