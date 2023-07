Pani Joanna pod koniec kwietnia wykonała aborcję przy pomocy tabletki poronnej. Kobieta swoją decyzję argumentuje obawą o własne zdrowie i życie. Mimo to po zabiegu nie czuła się najlepiej psychicznie, postanowiła więc zatelefonować do swojej psychiatrki. Podczas rozmowy lekarka powiadomiła policję - jak twierdziła, w obawie, że pani Joanna może targnąć się na własne życie. Równocześnie jednak psychiatrka poinformowała służby, że jej pacjentka dokonała aborcji. Przypominamy, że w Polsce przerwanie własnej ciąży nie jest przestępstwem.

REKLAMA

Zobacz wideo Jachira wymienia imiona zmarłych kobiet. "Jak w średniowieczu!"

Joanna z Krakowa przerwała ciążę, pojawiła się policja. Marek Suski: W Polsce jest jedno z bardziej liberalnych praw dot. aborcji

Historia pani Joanny została poruszona we wtorkowym (18 lipca) materiale "Faktów" TVN. Dziennikarka "Wyborczej" Justyna Dobrosz-Oracz poprosiła o komentarz w sprawie polskich polityków. Marszałkini Sejmu Elżbieta Witek wykręcała się od odpowiedzi. Jak stwierdziła, "TVN-u nie ogląda i nie ma takiej stacji w telewizorze". Odpowiedź Marka Suskiego jednak szokuje.

- W Polsce jest jedno z bardziej liberalnych praw dotyczących aborcji - stwierdził polityk PiS. - Mamy najbardziej restrykcyjne. Na pewno w Europie - prostowała dziennikarka.- Dementuję te plotki, że nie ma prawa kobieta przerwać ciąży, jeżeli zagraża to jej życiu lub zdrowiu. To wszystko jest możliwe. Jeśli to nie jest wykonywane, to nie jest wina rządu - stwierdził Suski. Ostatecznie on także jednak stwierdził, że materiału TVN nie oglądał. - Oglądałem za to "Reset" (program TVP Info - red.) - stwierdził z dumą i dodał, że "kobiety w Polsce są szczególnie chronione i cenione".

Joanna zażyła tabletkę poronną. "Mogli o mnie pisać 'ani jednej więcej'"

Aborcja w Polsce i na świecie. Państw z bardziej restrykcyjnymi przepisami jest niewiele

Od 1993 roku do października 2020 roku w Polsce obowiązywał tzw. kompromis aborcyjny. Trzy lata temu Trybunał Konstytucyjny uznał natomiast, że przepis dopuszczający terminację ciąży w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu jest niekonstytucyjny. W 2021 roku wyrok został opublikowany. W naszym kraju legalne przerwanie ciąży możliwe jest obecnie tylko w dwóch przypadkach: ciąży powstałej w wyniku czynu zabronionego, a także ciąży zagrażającej zdrowiu lub życiu matki.

Sprawa Joanny. Mec. Aleksandra Kosiorek: "Lekarze decydują się łamać prawo"

Aktualne przepisy aborcyjne są drugimi najbardziej restrykcyjnymi w Europie. Tutaj przewyższa nas tylko Malta, gdzie od 1981 roku obowiązuje całkowity zakaz aborcji. Za dokonanie aborcji kobiecie i lekarzowi przeprowadzającemu zabieg grozi od półtora roku do trzech lat więzienia. Polska jest więc jedynym krajem Unii Europejskiej, w którym panują tak restrykcyjne prawa aborcyjne.

Na świecie, oprócz Malty, jest kilka krajów, w których aborcja jest całkowicie zakazana. Są to: Watykan, Salwador, Gwatemala, Dominikana, Chile i Nikaragua. W San Marino przesłanką do wykonania zabiegu jest wyłącznie bezpośrednie zagrożenie życia matki. Przepisy podobne do tych obowiązujących od 2021 roku w Polsce obowiązują także w Monako i Andorze.