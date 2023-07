O przejściu Anny Siarkowskiej z Suwerennej Polski do Konfederacji poinformowała Interia, a także Janusz Korwin-Mikke, były prezes partii Nowa Nadzieja. Posłanka jednak nie potwierdziła tych doniesień i przekazała, że "póki co nie komentuje sprawy".

Posłanka Anna Siarkowska ma przejść do Konfederacji

Informację o przejściu posłanki Anny Siarkowskiej do Konfederacji potwierdził 19 lipca portal i.pl, który powołał się na słowa członka Rady Liderów i byłego prezesa partii Nowa Nadzieja (dawniej partia KORWiN). Te informacje potwierdziła również Interia, powołując się na informacje przekazane przez jednego z członków Konfederacji.



- Pani poseł Anna Maria Siarkowska wystartuje w okręgu siedleckim z drugiego miejsca w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Numerem jeden będzie pan Krzysztof Mulawa - przekazał Janusz Korwin-Mikke, cytowany przez portal i.pl. Według ustaleń portalu, Anna Siarkowska ma wstąpić do Konfederacji jeszcze w trakcie bieżącej kadencji.

Anna Maria Siarkowska odwołana z komisji. Posłanka: To represja

Kolejne przejście do Konfederacji? Ugrupowanie z rosnącym poparciem

Anna Siarkowska w przeszłości była związana z Ligą Polskich Rodzin i Młodzieży Wszechpolskiej. Natomiast w 2015 roku próbowała dostać się do Sejmu z poparciem Ruchu Narodowego z list Kukiz'15. W 2019 roku również startowała do Sejmu, wówczas z list Prawa i Sprawiedliwości. W maju zeszłego roku przystąpiła do Solidarnej Polski (obecnie Suwerenna Polska).

Korwin-Mikke o programie Konfederacji: Wpisuje się to, co idiota zrozumie

Jeżeli przejście Anny Siarkowskiej do Konfederacji się potwierdzi, będzie ona kolejną osobą, która w ostatnim czasie zdecydowała się zostać członkinią tej partii. W ostatnim czasie do ugrupowania dołączył m.in. Jakub Banaś - syn prezesa NIK Mariana Banasia. W ostatnich sondażach Konfederacja odnotowuje większe poparcie, co może przyczynić się do tego, że ugrupowanie jest częściej wybierane również przez polityków. Według najnowszego sondażu wykonanego dla "Wydarzeń" Polsatu, teraz na ugrupowanie zagłosowałoby 15,2 proc. respondentów.