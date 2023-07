Awantura o sondaż CBOS. Politycy Polski 2050 reagują na wpis ekonomistki. "Upał robi swoje"

Zobacz wideo Orban może otwierać tokaj. Inflacja wielka, ale tak nie było od roku

Alicja Defratyka, ekonomistka i publicystka odniosła się do szeroko komentowanego badania, którego wyniki w środę opublikował CBOS. "Może faktycznie Trzecia Droga chce pomóc demokratycznej opozycji wygrać wybory. Jeśli CBOS pokazuje, że KO i PiS mają zbliżone poparcie, to jest wielce prawdopodobne, że Koalicja Obywatelska wysunęła się już na prowadzenie" - napisała. "Jeśli Trzecia Droga będzie pod progiem, to jej poparcie niejako przejdzie na zwycięzcę, czyli właśnie Koalicję Obywatelską. Tak działa metoda d'Hondta. Może tak kalkulują" - dodała.

Politycy Polski 2050 odpowiadają Defratyce. "Opowiada bajki"

"Nie, nie przejdzie. Jeśli TD spadnie pod próg, to najwięcej zyska ta partia, która ma najbardziej podobny rozkład głosów między okręgami" - odpowiedział na jej wpis Michał Protaziuk z Onetu.

Komentarz Defratyki szczególnie nie spodobał się politykom Polski 2050 Szymona Hołowni. "Czyli sondaże CBOS od wczoraj najlepsze, jedyne i jedynie słuszne?" - zapytał Tomasz Zimoch. "Upał, jak widać, swoje robi" - napisał Michał Gramatyka. "Do dobrze znanego chóru 'nie-wielbicieli' Szymona Hołowni dołączyła ostatnio Alicja Defratyka, opowiadająca bajki jak to zepchnięcie Trzeciej Drogi pod próg miałoby pomoc Platformie" - dodał.

"Pani Alicja Defratyka od dawna robi za odbicie lustrzane Rachonia, mam wątpliwość czy interesują ją jeszcze jakiekolwiek fakty" - skomentowała z kolei Paulina Hennig-Kłoska. Defratyka odpowiedziała, że jej wpis "nadaje się na pozew o zniesławienie". "Cierpliwie czekam" - napisała Hennig-Kłoska.

Sondaż CBOS

Prawo i Sprawiedliwość w sondażu CBOS odnotowało poparcie na poziomie 29,1 proc., co oznacza spadek o 4 punkty procentowe w porównaniu do badania z czerwca. Wynik Koalicji Obywatelskiej - 28,2 proc. - jest o 1,6 pkt proc. wyższy od czerwcowego. Konfederacja uzyskała wynik na poziomie 8,6 proc. (wzrost o 0,8 pkt proc.).

Według CBOS-u posłów do Sejmu mogłaby wprowadzić również Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL), na którą chce zagłosować 5,5 proc. badanych (wzrost o 0,5 pkt proc.). Gdyby jednak obie partie chciały startować jako komitet koalicyjny (taki jest obecnie ich plan), nie weszłyby do parlamentu, bo próg z 5-procentowego podskoczyłby do 8 proc. W sondażu CBOS Lewica uzyskała 4,6 proc. poparcia, co oznacza, że mogłaby progu nie przekroczyć.

Sondaż CBOS został przeprowadzony w dniach 3-16 lipca na ogólnopolskiej, losowej, reprezentatywnej próbie 1004 dorosłych Polaków. Badanie przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode (tzn. przy wykorzystaniu różnych metod badawczych: CAPI (wywiad bezpośredni z udziałem ankietera), CATI (wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem) lub CAWI (samodzielne wypełnienie internetowej ankiety).