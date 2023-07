Lewica zamieściła we wtorek (18 lipca) na swoim oficjalnym kanale na Twitterze nagranie z Januszem Korwin-Mikkem, na którym polityk tłumaczy program Konfederacji. "Do wyborców Konfederacji - nadal jesteście tacy chętni do głosowania?" - pyta ugrupowanie.

Korwin-Mikke o programie Konfederacji: "Wpisuje się to, co idiota zrozumie". Rzecznik: Wyrwane z kontekstu

Nagranie zamieszczone przez Lewicę trwa niecałe pół minuty. - Ten program nie jest pisany po to, żeby rozwiązać problem mieszkaniowy, tylko po to, żeby dostać głosy idiotów, a idioci, nie wierzą w to, że jak się obniży podatki, to spadną ceny. (...) My chcemy walczyć o 15 procent, no i musimy mieć 10 razy więcej głosów idiotów. Wpisuje się do programu to, co idiota zrozumie. Ten program służy do zdobycia głosów wyborców, a nie do realizacji, żebyśmy to jasno powiedzieli. Jest to program mówiony po to, żeby ludzie na nas zagłosowali - mówi Korwin-Mikke na nagraniu.

Interia poprosiła o komentarz rzecznika prasowego Nowej Nadziei (dawniej partii KORWiN, która wchodzi w skład Konfederacji Wolność i Niepodległość). - Wypowiedź Janusza Korwin-Mikkego to niecałe 30 sekund z ponad godzinnej debaty. To oczywiście wypowiedź wyrwana z kontekstu dyskusji i pytania zadawanego przez dziennikarza - stwierdził Wojciech Machulski.

Hytrek-Prosiecka: Część programu gospodarczego Konfederacji napisał PiS

Program Konfederacji: tańsze mieszkania i likwidacja ZUS-u dla przedsiębiorców

Jedną z propozycji programowych Konfederacji jest obniżenie cen polskich mieszkań o 30 proc. Zdaniem ugrupowania ceny budowy nieruchomości są bowiem związane z państwowymi i unijnymi regulacjami. - Nasz cel jest prosty: każdego ciężko pracującego Polaka ma być stać na własne mieszkanie albo na wybudowanie własnego domu, własnej twierdzy - podkreślał Michał Wawer podczas czerwcowej konferencji.

Starcie polityka Konfederacji z Petru. "Koszty budowy mieszkań będą wyższe"

W połowie lipca Wawer był gościem "Debaty dnia" w Polsacie News wraz z Ryszardem Petru. - Pan proponuje, żeby rząd wprowadził limity zezwoleń na pracę w Polsce, kiedy wiemy, że jest niedobór pracowników w wielu miejscach. Wyrzucając Ukraińców z Polski, doprowadzicie do tego, że koszty pracy będą wyższe i koszty budowy mieszkań będą wyższe - wskazywał lider Nowoczesnej.

Inną z propozycji przedstawionych w programie Konfederacji jest "koniec monopolu NFZ", czyli zlikwidowanie obowiązkowych składek ZUS dla przedsiębiorców. Więcej na ten temat do przeczytania w tekście: "Konfederacja zapowiada koniec monopolu NFZ. Ekspert: To jest jakaś aberracja".