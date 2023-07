Donald Tusk o sprawie Joanny z Krakowa. "Pierwszego października zorganizujemy marsz miliona serc"

W środę 19 lipca o godzinie 14:00 szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk wygłosił oświadczenie w sprawie sytuacji pani Joanny, której dramatyczną historię jako pierwsze opisały "Fakty" TVN we wtorek.

REKLAMA

Zobacz wideo Morawiecki wyśmiał w Sejmie opozycję. "Ale im teraz głupio"

Donald Tusk o sprawie Joanny: Kolejny dramat Polki w państwie rządzonym przez PiS

- Kilkanaście godzin temu cała Polska zobaczyła co się zdarzyło w Krakowie - zaczął Donald Tusk opowiadając historię pani Joanny. - Poniżano jej godność, zabrano jej własność. To wszystko w gabinecie ginekologicznym - mówił. Jak określił, to kolejny dramat Polki w państwie rządzonym przez PiS, ale także coś więcej. Polityk wspomniał także o sytuacjach innych ciężarnych kobiet.

- To zmasowany atak służb państwowych w tym policji i prokuratury. Polska pod rządami PiS-u to nie tylko prokurator, policjant, ksiądz w gabinecie ginekologicznym. (...) To też zakusy pisowskiej władzy, żeby wchodzić z buciorami w nasze, wasze życie w każdym aspekcie - powiedział Tusk. - Chcę powiedzieć, że to niezwykle ważne, abyśmy wszyscy zrozumieli, ze jesienne wybory będą decydować o tym, jaka Polska stanie się w październiku. Nie trzeba dużej wyobraźni. (...) Chodzi o życie każdego z was, gdziekolwiek jesteście - powiedział lider PO.

- To jest coś, co odbiera nam mowę, ale nie może - mówił były premier o materiale TVN. - Władza chce robić złe rzeczy w milczeniu, żeby nikt nie zwracał uwagi. Odwaga pani Joanny pokazuje, że nawet pojedyncza osoba, jeśli ma odwagę zabrać głos, postawić się tej władzy, może przyczynić się do zmiany - mówił polityk. - Chciałbym w imieniu wszystkich, którzy wierzą we własną siłę i są zdolni do tego, by przeprowadzić zmianę, więc proszę, dajmy nadzieję 1 października i pełną wiarę w zwycięstwo i odsuniemy tych złych ludzi od wladzy - mówił Tusk, dodając, że to "czyste zło". - Pierwszego października zorganizujemy marsz miliona serc. Jeśli pół miliona ludzi dało nadzieję 4 czerwca, to milion 1 października da już pewność zwycięstwa - powiedział polityk PO.

Policja wydała oświadczenie ws. pani Joanny. W piśmie inna wersja zdarzeń

Wezwano policję, bo zażyła tabletkę poronną. "Hasło 'aborcja' uruchomiło niemalże obławę"

We wtorek 18 lipca "Fakty" TVN wyemitowały wstrząsający materiał. Pani Joanna marzyła o dziecku, jednak podjęła decyzję o zażyciu tabletki poronnej, ponieważ poinformowano ją, że ciąża miała zagrażać jej zdrowiu. O zdarzeniu poinformowała swoją lekarkę, która wezwała policję. Jak przekazał TVN, policjantki weszły do gabinetu ginekologicznego. Jak relacjonowała pani Joanna, powtarzano ciągle słowo "przestępstwo". Pacjentka powtarzała policjantom, że nikt jej nie pomagał - sama zamówiła tabletki w sieci. - Hasło "aborcja" uruchomiło niemalże obławę - opowiada panna Joanna. Kobiecie zabrano laptop, później także telefon. Lekarz chciał wezwać kolejny patrol policji w związku z zabraniem rzeczy kobiety, lecz został postraszony karą za nieuzasadnione wezwanie służb.

"Historia pokazana w wieczornych Faktach nigdy nie powinna się wydarzyć. Policjanci ani przez sekundę nie powinni byli posunąć się do tego, co zrobili. Nie mieli do tego prawa. To drastyczny przypadek policyjnej brutalności i antyaborcyjnej obsesji" - tak komentuje sprawę FEDERA, Fundacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Jak pisze organizacja, "pani Joanna nie zrobiła nic złego, a została ukarana".

Fundacja przekazała także, że złożono zażalenie do sądu ws. zatrzymania rzeczy pani Joanny. "Sąd ocenił zatrzymanie jako niezgodne z prawem. Podkreślił, że nie było żadnych podstaw, by sądzić, że jej rzeczy mogły stanowić dowód w sprawie - nie było bowiem udziału osób trzecich" - poinformowano. Następnym krokiem - jak przekazała FEDERA - ma być domaganie się odszkodowania od Skarbu Państwa.

Policja wydała oświadczenie ws. Joanny. "Psychiatra zgłosił policji, że jego pacjentka dzwoniła do niego, że 'dokonała aborcji' i 'chce odebrać sobie życie'"

Stanowisko Komendy Miejskiej Policji w Krakowie przesłał redakcji portalu Gazeta.pl podkom. Piotr Szpiech. "27 kwietnia br. na numer 112 zadzwonił lekarz psychiatra, zgłaszając, że jego pacjentka dzwoniła do niego, że 'dokonała aborcji' i 'chce odebrać sobie życie'. Dyspozytor skierował do miejsca zamieszkania kobiety policję i pogotowie. Patrol policji na miejscu zastał zapłakaną kobietę, która krzyczała, odpowiadała na pytania w sposób chaotyczny i wyczuwalna była od niej woń alkoholu. Na miejscu pojawił się również zespół ratownictwa medycznego" - czytamy w oświadczeniu.

"Z rozpytania kobiety wynikało, że od lat leczy się psychiatrycznie, tego dnia miała myśli samobójcze i jakiś czas temu zażyła medykamenty wywołujące poronienie. Jednocześnie poinformowała, że medykamenty zamówiła przez internet, ale odmówiła ujawnienia szczegółów transakcji zakupu. Zachodziło podejrzenie, że nie pochodzą one z legalnego źródła" - podkreśliła policja. Jak dodała, pani Joanna została zabrana przez pogotowie do Wojskowego Szpitala Klinicznego przy ulicy Wrocławskiej w celu konsultacji medycznej. Funkcjonariusze udzielili pomocy zespołowi ratownictwa medycznego udzielając asysty na czas przejazdu do szpitala.

FEDERA o "skandalicznym stanowisku policji". "Nie było żadnych przesłanek"