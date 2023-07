Badania PiS: Nie jest różowo. Kłopot z kobietami i wkurzonymi mężczyznami

PiS - jak słyszymy w obozie rządzącym - szczegółowo rozpisuje te segmenty swojego potencjalnego elektoratu, które musi starać się pozyskać i te segmenty bliskie opozycji, które można próbować zdemobilizować. - Mamy to przebadane - słyszymy.

REKLAMA

Z naszych informacji wynika, że dużym kłopotem dla PiS jest rozczarowanie kobiet, które odpływają od tej formacji - nie seniorek, ale młodszych kobiet wychowujących dzieci, pracujących.

Ciosem dla kobiecego elektoratu był wyrok Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji z października 2020 r. Niedawny sondaż pokazał, że elektorat PiS jest podzielony w ocenie prawa antyaborcyjnego. W badaniu IBRiS sympatycy strony rządzącej odpowiedzieli w 39 proc., że przepisy te stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia kobiet w ciąży, 33 proc. ma odmienne zdanie, a pozostali zdania nie mają wcale. Kolejne historie kobiet, którym nie udzielono należytej pomocy, gdy ciąża zagrażała ich zdrowiu lub życiu, tylko podtrzymują te obawy. A Jarosław Kaczyński drażnił kobiecy elektorat, chlapiąc o młodych kobietach "dających w szyję". Rozczarowanie PiS-em dotyczy jednak kobiet w wieku produkcyjnym, a już seniorki pozostają twardym elektoratem prawicy.

W ostatnich miesiącach widać było, że PiS stara się przypodobać kobietom. Temu miało na przykład służyć 800+ trafiające do kobiet posiadających dzieci i bezpłatne leki dla dzieci oraz młodzieży do 18. roku życia. Widzieliśmy też spot "Polka. Wyjątkowa Europejka", a premier Mateusz Morawiecki jeszcze w maju podczas konferencji "Kobiety mają wybór" przekonywał, że PiS pomaga im w podejmowaniu decyzji o powrocie do pracy po urodzeniu dziecka. To znaczące: oferta PiS dla kobiet to pieniądze, pomoc w opiece nad dziećmi, a nie prawa do aborcji.

Rozczarowane młodsze kobiety to niejedyny kłopot PiS. Wkurzeni mężczyźni też od PiS-u odpływają - ich przyciąga bardzo mocno Konfederacja. O ile kobiety odwracały się od PiS przez ostre prawo antyaborcyjne, to mężczyźni przez zbytnią miękkość - zwłaszcza wobec Ukrainy, ale też Unii Europejskiej.

W PiS słyszymy, że w oczach wyborców PiS prezentuje się jako miękiszon wobec Ukrainy. Nasz rozmówca bliski Nowogrodzkiej przyznaje: - Jesteśmy postrzegani jako naiwni.

Nie chodzi o antyukraińskość, ale o to, że w sprawach rzezi wołyńskiej obóz rządzący i prezydent Andrzej Duda nie są wobec Ukrainy twardzi i nie stawiają żądań czy wręcz ultimatów ws. ekshumacji ciał Polaków pomordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. Konfederacja ostro za to krytykuje PiS - podobnie jak i za napływ ukraińskiej żywności do Polski. - Miękkość wobec Ukrainy irytuje naszych wyborców - mówi dobrze poinformowany człowiek z obozu rządzącego.

Inną kwestią jest - zdaniem naszego kolejnego rozmówcy z tego obozu - bardzo ugodowa polityka w ramach Unii Europejskiej. Ją Nowogrodzka zidentyfikowała jako rzecz odstraszającą elektorat prawicowy od PiS. Przeciwdziałać temu stara się, zapowiadając zorganizowanie referendum ws. przyjmowania migrantów docierających do państw UE.

PO może przegrać wybory, jeśli nie rozbroi referendum ws. migrantów. Tusk to wie

Kolejni nasi rozmówcy z PiS wskazują na zrażenie przedsiębiorców. To elektorat bliski Konfederacji, która szermuje hasłami likwidacji ZUS i radykalnej obniżki podatków. - Przedsiębiorcy mają przeświadczenie, że PiS ich nie reprezentuje - słyszymy w PiS. Ważną podgrupą są tu rolnicy - może i niezbyt liczna profesja, ale wpływowa - na wsi, a to dla PiS kluczowy obszar. Rolnikom zagraża bowiem ryzyko nadmiernego importu produktów rolnych z Ukrainy, co znowuż może napędzić wyborców Konfederacji.

Z "Konfą" PiS ma szerszy problem. Nie tylko jeśli chodzi o przekaz, ale też o jego kanał. Konfederaci są zwyczajnie bardzo mocni w internecie - zwłaszcza na Facebooku i TikToku. - W mediach społecznościowych jesteśmy w d***e - nie kryje jeden z ważniejszych posłów PiS.

PiS jednak póki co ostro nie atakuje Konfederacji, choć stara się z nią rywalizować o wyborców. "Konfa" do tej pory pasła się bowiem na elektoracie opozycji, a nie PiS. Ponadto formacja Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena będzie w przyszłym Sejmie rezerwuarem szabel, które PiS będzie chciało wyrwać, by zapewnić sobie władzę na trzecią kadencję.

Z badań PiS wynika, że młody męski elektorat często postrzega PiS jako miękiszonów i dlatego zwraca się ku Konfederacji. - Na styku elektoratów PiS i Konfederacji ludzie mają przekonanie, że PiS jest naiwne wobec Ukrainy. Przekonanie, że dużo Ukrainie dajemy, ale nic za to nie uzyskujemy - mówi nam polityk z Nowogrodzkiej.

Do budowania przez Konfederację narracji o uległości PiS sprzyjała - choć brzmi to w tym kontekście cynicznie - rocznica rzezi wołyńskiej. Wciąż jest to bowiem niezabliźniona rana w relacjach polsko-ukraińskich, a władze w Kijowie nie są wciąż gotowe na daleko idące gesty z przeprosinami i zgodą na wykonywanie ekshumacji.

Konfederacja wykorzystuje każde potknięcie obozu rządzącego na odcinku ukraińskim. Oto jedna z najnowszych wypowiedzi Krzysztofa Bosaka, współprzewodniczącego Konfederacji: - Od początku wojny wskazywaliśmy, że to, co robi rząd w sprawie Ukrainy, jest mało roztropne, naiwne.

Wedle naszych informacji w PiS odetchnięto za to z ulgą ws. KPO. To gigantyczne pieniądze, bo ok. 35 miliardów euro, ale temat ten - wynika z badań analizowanych przez PiS - osunął się w agendzie rzeczy istotnych dla wyborców. - Rok temu wydawało się nam, że to będzie jeden z najważniejszych tematów. Teraz już tak nie jest. Sprawa KPO nie sprawia, że jakiś elektorat będzie przepływał - słyszymy. PiS zapewnia, że pieniądze będą, choć po wyborach. I tyle. PiS nie odpuszcza starań o te pieniądze, ale też nie ściga się już z czasem, bo nadzieje na przelew z Brukseli jeszcze przed wyborami są śladowe.