- Przedstawiamy pierwsze trzy osoby na liście warszawskiej Konfederacji. Na miejscu pierwszym będę ja - powiedział Sławomir Mentzen podczas środowej konferencji prasowej. Jak dodał, dwójkę na liście otrzyma Jakub Banaś - syn szefa Najwyższej Izby Kontroli.

- Prawnik, przedsiębiorca, menedżer, asystent społeczny prezesa NIK Mariana Banasia, a także ofiara politycznego wykorzystywania prokuratury oraz służb w walce politycznej i w próbie ubezwłasnowolnienia NIK - w taki sposób Sławomir Mentzen przedstawił kandydata Konfederacji do Sejmu. - Musicie państwo wiedzieć, że Jakub Banaś tym się różni od Mariana Banasia, że jeszcze bardziej nie lubi PiS-u, jeszcze bardziej chce rozliczyć PiS, a niestety jest za co rozliczać. Dlatego chciałbym, żeby wybrzmiał komunikat: (...) my nie idziemy do tych wyborów po to, żeby się z PiS-em układać, my chcemy PiS rozliczyć, żeby te najgorsze w III RP rządy się jak najszybciej zakończyły - zaznaczył.

Jakub Banaś powalczy o Sejm. "Przyświecają mi trzy cele"

Następnie głos zabrał Jakub Banaś. - Przyświecają mi trzy cele, żeby wejść do polityki, żeby kandydować. Pierwszy to ustawa Wilczka 2.0, żeby odchudzić państwo. Po to, żeby państwo było silne, sprawne i efektywne. Żeby to było państwo minimum, które działa dobrze oraz buduje i chroni to, co naprawdę istotne, czyli wolny rynek - powiedział.

- Drugi, to jak Sławek wspomniał, to rozliczanie PiS-u, dlatego że to formacja, która kradnie, korumpuje i kłamie i to na skalę przemysłową - zaznaczył. - Trzeci istotny postulat dotyczy właśnie NIK, dlatego tutaj ta konferencja. Ta instytucja pokazywała przez ostatnie trzy lata wszystkie te patologie, natomiast potrzebuje konkretnego narzędzia, żeby miała istotny wpływ na ten system. Tym narzędziem są uprawnienia prokuratorskie na takiej zasadzie, jak ma IPN, czyli pion prokuratorski w NIK. Wtedy niezależne sądy będą mogły same decydować o materiale zgromadzonym przez NIK, a nie upolityczniona prokuratura, która jest zbrojnym ramieniem partii rządzącej - dodał.

Zarzuty wobec Jakuba Banasia

Przypomnijmy, w lipcu 2021 roku Jakubowi Banasiowi i Agnieszce Banaś Prokuratura Regionalna w Białymstoku postawiła po siedem zarzutów. Dotyczą one m.in. wyłudzenia z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa 120 tys. złotych na renowację kamienicy oraz wyłudzenia podatku VAT w wysokości blisko 80 tys. złotych. Z dowodów zebranych przez śledczych wynika, że "Jakub B. i Agnieszka B. mieli posłużyć się w tym celu podrobionymi fakturami VAT na kwotę ponad 310 tys. złotych potwierdzającymi wykonanie robót budowlanych i szeregiem dokumentów poświadczających nieprawdę, m.in. wynagrodzenia za prace remontowe i protokół ich końcowego odbioru".