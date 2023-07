Posłanka Lewicy dwa lata czeka na ruch prokuratury ws. Mejzy. "Zjednoczona Prawica chce go na listach"

Posłanka Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic w 2021 roku złożyła doniesienia do prokuratury na polityka Partii Republikańskiej Łukasza Mejzę. Jak informuje polityczka, żadne z nich nie zakończyło się postawieniem zarzutów, z kolei w sprawie dwóch nadal toczy się postępowanie. "Prokuratura od kilkunastu miesięcy albo próbuje przesłuchać uzdrowiciela z Meksyku, którym poseł kusił zrozpaczonych rodziców śmiertelnie chorych dzieci, albo próbuje porozumieć się z CBA w sprawie wyłudzeń" - pisze na Twitterze posłanka.

Kucharska-Dziedzic złożyła doniesienia do prokuratury na Łukasza Mejzę. Sprawa od dwóch lat pozostaje niezamknięta

"Przypomnę, że firma Mejzy ogłaszała, że leczy nieuleczalne. W folderze reklamowym ze zdjęciem lekarza ściągniętym z agencji fotograficznej, Mejza przekonywał, że 'pluripotencjalne komórki macierzyste' leczą nowotwory piersi, płuc, jelita grubego, a nawet białaczkę! W cenie od 80 tys. dolarów oferował zabiegi niemające nic wspólnego z medycyną" - głosi wpis posłanki.

Jak podkreśla, teraz to ona ma być pociągnięta do odpowiedzialności karnej. "Bo nie uwierzyłam, że Lubuskie może mieć swojego Bashoborę [ugandyjski ksiądz uzdrowiciel - red.], który dokonuje cudów, jakich świat nie widział od dwóch tysięcy lat? Czy może dlatego, że wstawiłam się za odartymi z nadziei matkami chorych dzieci, z których jedna mówiła: 'Ja bym temu ch… dupę skopała. Jak można tak ludzi oszukiwać'?" - pisze Kucharska-Dziedzic. Do wpisu dołączyła pismo od marszałkini Sejmu Elżbiety Witek, w którym polityczka PiS pisze, że pełnomocnik Mejzy "zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie przez Sejm zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności" posłankę Kucharską-Dziedzic.

Posłanka Lewicy poinformowała także we wpisie, że zawiadomiła prokuraturę w sprawach: prof. Roberta Gwiazdowskiego, który oskarżył Mejzę o fałszowanie podpisów wyborczych w 2019 roku, Samorządu Województwa Lubuskiego, który miał zostać oszukany przez polityka na milion złotych oraz rodziców dzieci, które miały być leczone. "Dzisiaj jednak widzę, że chcąca Mejzę na swoich listach Zjednoczona Prawica, ma dla niego chyba inny proces - beatyfikacyjny" - pisze z przekąsem posłanka.

Jak pisze posłanka, przez 24 lata "ujmuje się w Lubuskim Stowarzyszeniu na Rzecz Kobiet BABA za skrzywdzonymi przemocą i przestępstwem" i zapowiada, że będzie to robiła dalej. "Pan Mejza jest nie pierwszy. I niestety pewnie nie ostatni" - podsumowuje.

W 2021 roku władze województwa lubuskiego złożyły zawiadomienie do prokuratury w sprawie Łukasza Mejzy. Jak pisał Onet, firma polityka Future Wolves, otrzymała ok. 900 tys. złotych z lubuskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Spółka Mejzy przeprowadziła szkolenia e-learningowe, które współfinansowała Unia Europejska. Dotyczyły one m.in. zarządzania, budowania wizerunku oraz poruszania się w mediach społecznościowych. W kursach wzięło udział 76 pracowników z 37 małych firm.

"W toku postępowania ustalono, iż istnieje podejrzenie obciążenia budżetu Unii Europejskiej nieuzasadnionymi wydatkami. Stwierdzono różne sposoby działania jednego z podmiotów świadczącego usługi rozwojowe - FUTURE WOLVES Łukasz Mejza, prawdopodobnie ukierunkowane na wykorzystanie uzyskanych środków dotacyjnych niezgodnie z ich przeznaczeniem" - cytował Onet fragment doniesienia o możliwości popełnienia przestępstwa, które trafiło do Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze.

"Leczymy nieuleczalne". Spółka oferowała terapie za co najmniej 80 tys. dolarów

Przypomnijmy także, że w 2021 roku Wirtualna Polska podała, że Łukasz Mejza, jeszcze przed objęciem poselskiego mandatu, działał w spółce, która miała oferować chorym organizację za granicą terapii komórkami macierzystymi. Hasło firmy brzmiało: "Leczymy nieuleczalne". Spółka kierowała swoją ofertę m.in. do pacjentów nowotworowych i cierpiących na choroby neurologiczne. Cena usługi miała wynosić co najmniej 80 tys. dolarów. Jak informowała WP, obejmowała ona m.in. koszt przelotu do Ameryki, a także samą terapię. Sam Mejza mówił, że "firma w rzeczywistości nigdy nie rozpoczęła działalności" oraz że ani on, ani spółka "nie zarobili, ani złotówki".

