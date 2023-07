Dziennikarka pytała Bosaka, gdzie pracował fizycznie. Wywiązała się dyskusja. "Odmawiam odpowiedzi"

- Czy to prawda, że nie przepracował pan ani jednego dnia w pracy fizycznej? - takie pytanie przysłane przez słuchacza zadała Krzysztofowi Bosakowi w Radiu ZET prowadząca Beata Lubecka. Poseł Konfederacji stwierdził, że to "oczywiście kłamstwo". Dopytywany, gdzie zatem pracował fizycznie, polecił "sprawdzenie biogramu". - Każdy sobie to znajdzie - dodał.

- Przecież może pan teraz powiedzieć i oszczędzić czasu - zareagowała dziennikarka Radia ZET.

- Nie widzę powodu, żeby komentować kłamstwa. Idźmy dalej. Jeśli zgodzę się na tę metodę, to będziemy mieli wywiady złożone większości z kłamstw. Bardzo proszę o weryfikację, pani redaktor jest dziennikarzem, może zajrzeć do mojego CV przed wywiadem i dobrać pytania tak, by nie było kłamstw - powiedział Krzysztof Bosak. Dziennikarka zwróciła uwagę, że pytanie dostała od słuchacza chwilę wcześniej. Próbowała ponownie uzyskać informację od parlamentarzysty, ten stwierdził jednak: "odmawiam odpowiedzi".

- To jest nieeleganckie - oceniła Beata Lubecka. - Zadbajmy o podnoszenie poziomu mediów - zareagował Bosak.

Dziennikarka znalazła chwilę później w sieci informację, że poseł Konfederacji był instruktorem windsurfingu w Chorwacji. Mówił o tym w medialnych wywiadach, przed sześcioma laty pisał też o tym w mediach społecznościowych. - Instruktor windsurfingu w Chorwacji to praca fizyczna? - zapytała prowadząca. - Nie tylko w Chorwacji, ale też na Półwyspie Helskim. (...) Każdy, kto tak popracował, to wie - powiedział Bosak.

Jak dotrzeć do CV czy biogramu, o którym mówił w rozmowie Bosak? Nie wiadomo. Informacji o poprzednich miejscach pracy posła próżno szukać w jego mediach społecznościowych, w Wikipedii, na stronie internetowej partii czy na stronie Sejmu. Z tej ostatniej dowiadujemy się jedynie, że zawód Bosaka to "działacz społeczny".