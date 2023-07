Ludowcy szykują "wszechstronną" aplikację dla wyborców. Ile za nią zapłacą?

Rzecznik PSL Miłosz Motyka przekazał portalowi Gazeta.pl, że aplikacja Polskiego Stronnictwa Ludowego ma być "wszechstronna" i służyć do komunikacji z działaczami, mediami i wyborcami. - Będą się w niej znajdować m.in. linki do konferencji prasowych, informacje o naszych aktywnościach, mapa aktywności w regionie i w skali ogólnopolskiej - poinformował Motyka. Na razie nie wiadomo, kiedy aplikacja będzie dostępna. Rzecznik PSL przekazał, że celem jest, co oczywiste, uruchomienie jej jeszcze przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi.

Z rejestru umów, dostępnego na stronie PSL wynika, że umowa z jedną z kieleckich spółek na "stworzenie i utrzymanie poprawności działania aplikacji mobilnej" została zawarta 3 lipca. Umowa ma obowiązywać do końca listopada. Aplikacja będzie kosztowała partię 20 tys. zł netto miesięcznie.

Polska 2050 i Jaśmina. "Wszystko rozbiło się o pieniądze"

Polskie Stronnictwo Ludowe w zbliżających się wyborach parlamentarnych zawalczy o miejsca w Sejmie wraz z Polską 2050 (jako Trzecia Droga). Przypomnijmy, że ugrupowanie Szymona Hołowni uruchomiło przed dwoma laty własną aplikację o nazwie Jaśmina. Ta aplikacja także miała służyć do kontaktu z wyborcami i promocji programu partii, obecnie nie jest już ona aktywna. - Jesteśmy ruchem obywatelskim, nie mamy subwencji. Tu się wszystko rozbiło o pieniądze (...). Nie starczyło nam pieniędzy - mówił w marcu tego roku Hołownia w rozmowie z Wp.pl.

Z ostatniego sondażu IBRiS dla Radia ZET wynika, że na Trzecią Drogę chce oddać głos 10,8 proc. badanych. Obecnie w Sejmie zasiada 24 posłów PSL-Koalicji Polskiej i sześcioro posłów Polski 2050 Szymona Hołowni.